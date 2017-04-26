2017 NBA Draftı’na 7 Türk oyuncu kayıt yaptırdı
2017 NBA Draftları’nda Ege Arar, Berk Uğurlu, Tolga Geçim, Ömer Faruk Yurtseven, Egemen Güven, Ayberk Olmaz ve Berkan Durmaz seçilmek için yarışacak.
NBA'ye oyuncu seçme organizasyonu olan draftlar bu sene 22 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek. Bu organizasyona katılacak isimler, NBA'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile duyuruldu. 137 Amerika kolejlerinden, 45 de uluslararası liglerden oyuncu olmak üzere toplam 182 basketbolcu, 2017 NBA Draftları'nda boy gösterecek. Bu seneki draftlarda 7 tane de Türk oyuncu seçilmeyi bekleyecek. Draftlara kayıt yaptıran Türk oyuncular ve şu an oynadıkları takımlar şöyle:
Ömer Faruk Yurtseven (NC State)
Tolga Geçim (Banvit)
Ege Arar (Galatasaray Odeabank)
Berk Uğurlu (Fenerbahçe)
Berkan Durmaz (TOFAŞ)
Egemen Güven (Pınar Karşıyaka)
Ayberk Olmaz (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)
Ömer Faruk Yurtseven (NC State)
Tolga Geçim (Banvit)
Ege Arar (Galatasaray Odeabank)
Berk Uğurlu (Fenerbahçe)
Berkan Durmaz (TOFAŞ)
Egemen Güven (Pınar Karşıyaka)
Ayberk Olmaz (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:35
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Taraftara en güzel hediye
Toplam 3
Yorum
advers Tolgaya güvenmeye devam . Tolgay iyi bir futbolcu Ve Beşiktaş'ta rahatlıkla oynayacak kaliteye de sahip .
- Pektemek kalacak
Toplam 8
Yorum
karakartal Mustafa Başakşehirde harika bir sezon geçiriyor.Bir şansı daha haketti.Üstelik yerli kontenjan eksiğinide kapatır.
- Fenerbahçe ezdi geçti
Toplam 13
Yorum
ali bakadur çok iyi bir bjk li olarak fb kutlarım
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