 2017 NBA Draftı’na 7 Türk oyuncu kayıt yaptırdı – Fotomaç – 26 Nisan 2017
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    26 Nisan 2017, Çarşamba
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    2017 NBA Draftı’na 7 Türk oyuncu kayıt yaptırdı

    2017 NBA Draftı’na 7 Türk oyuncu kayıt yaptırdı

    2017 NBA Draftları’nda Ege Arar, Berk Uğurlu, Tolga Geçim, Ömer Faruk Yurtseven, Egemen Güven, Ayberk Olmaz ve Berkan Durmaz seçilmek için yarışacak.

    NBA'ye oyuncu seçme organizasyonu olan draftlar bu sene 22 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek. Bu organizasyona katılacak isimler, NBA'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile duyuruldu. 137 Amerika kolejlerinden, 45 de uluslararası liglerden oyuncu olmak üzere toplam 182 basketbolcu, 2017 NBA Draftları'nda boy gösterecek. Bu seneki draftlarda 7 tane de Türk oyuncu seçilmeyi bekleyecek. Draftlara kayıt yaptıran Türk oyuncular ve şu an oynadıkları takımlar şöyle:

    Ömer Faruk Yurtseven (NC State)
    Tolga Geçim (Banvit)
    Ege Arar (Galatasaray Odeabank)
    Berk Uğurlu (Fenerbahçe)
    Berkan Durmaz (TOFAŞ)
    Egemen Güven (Pınar Karşıyaka)
    Ayberk Olmaz (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)
    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:35
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