 Warriors tur atladı – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    Warriors tur atladı

    Warriors tur atladı

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Portland Trail Blazers'ı 128-103 yenen Golden State Warriors, seriyi 4-0 kazanarak konferans yarı finaline yükseldi.

    NBA play-off'ları ilk turuna 3 maçla devam edildi. Geçen yılın finalisti Golden State Warriors, Portland Trail Blazers deplasmanında oynadığı mücadeleyi 128-103 kazandı ve 4-0'lık sonuçla tur atladı.

    Warriors'ın all-star oyun kurucusu Stephen Curry, 37 sayı, 8 asist ve 7 ribauntla galibiyetin mimarı oldu. Draymond Green 21 sayı, 6 ribaunt ve 3 blokluk performans sergiledi.

    Blazers'ta Damian Lillard'ın 34 sayı, 6 asist ve El-Faruk Aminu'nun 25 sayı, 7 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

    - Hawks seriyi 2-2'ye getirdi

    Atlanta Hawks, ağırladığı Washington Wizards'ı 111-101 mağlup ederek seride durumu 2-2 yaptı.

    7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Hawks'ta Paul Millsap 19 sayı, 9 ribaunt, 7 asist, Dwight Howard 16 sayı, 15 ribaunt, Kent Bazemore 16 sayı, 7 ribaunt, 3 top çalma ve Dennis Schroder 18 sayıyla bir adım öne çıktı. Milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 6 sayı ve 5 ribauntla oynadı.

    Wizards'ta Bradley Beal 32 sayı, 5 ribaunt ve John Wall 22 sayı, 10 asist, 5 ribauntla mücadele etti.

    - Raptors 3-2 öne geçti

    Toronto Raptors, seyircisi önünde çıktığı Milwaukee Bucks karşılaşmasından 118-93 galip ayrıldı ve seride 3-2 üstünlük yakaladı.

    Raptors'ı galibiyete, 25 sayı atan Norman Powell, 19 sayı, 6 ribaunt, 3 blok üreten Serge Ibaka, 16 sayı, 10 asistle "double double" yapan Kyle Lowry ve maçı 18 sayı, 6 asistle tamamlayan DeMar DeRozan taşıdı.

    Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 30 sayı, 9 ribaunt, 3 top çalma 3 blokla sahanın en skoreri oldu. Malcolm Brogdon da 19 sayılık katkıda bulundu.

    NBA play-off'ları ilk turu, 3 maçla devam edecek.

    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:49
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