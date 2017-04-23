Blake Griffin sezonu kapattı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Clippers, Utah Jazz'ı 111-106 yendikleri play-off serisi 3. maçında sakatlanan Blake Griffin'in sezonu kapattığını duyurdu.
Batı Konferansı'nda mücadele eden Los Angeles Clippers tarafından 2009'da birinci sıradan draft edilen Griffin, normal sezonda 21,6 sayı, 8,6 ribaunt ve 4,9 asist ortalamasıyla oynadı.
Clippers play-off serisinde Jazz'a karşı 2-1 önde bulunurken, ABD'li basketbolcu, ilk iki maçta Jazz'a karşı 25 sayı ortalaması tutturmuştu.
- 23 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:44
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Toplam 3
Yorum
ddedde Kovulduysa Almanya dan Gelsin Tazminatını İstanbulda Verelim.
- Ersun Yanal’dan Castillo sürprizi
Toplam 3
Yorum
ayhan Adamın maç boyunca yaptığı iki olumlu harekiti görüp maç boyunca yapamadıklarını görmezden gelerek çalışkandı demek nasıl bir futbol mantığı
- 'Milli Takım’a alınmasın'
Toplam 18
Yorum
mehmet1971 böyle adamları ne zaman milli takıma almamaya başlarsak ,işte o zaman gerçekten milli takım oluruz.
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