 Blake Griffin sezonu kapattı – Fotomaç – 23 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Nisan 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Blake Griffin sezonu kapattı

    Blake Griffin sezonu kapattı

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Clippers, Utah Jazz'ı 111-106 yendikleri play-off serisi 3. maçında sakatlanan Blake Griffin'in sezonu kapattığını duyurdu.

    Los Angeles Clippers'tan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki ABD'li basketbolcunun sağ ayak baş parmağındaki sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı bildirildi.

    Batı Konferansı'nda mücadele eden Los Angeles Clippers tarafından 2009'da birinci sıradan draft edilen Griffin, normal sezonda 21,6 sayı, 8,6 ribaunt ve 4,9 asist ortalamasıyla oynadı.

    Clippers play-off serisinde Jazz'a karşı 2-1 önde bulunurken, ABD'li basketbolcu, ilk iki maçta Jazz'a karşı 25 sayı ortalaması tutturmuştu.

    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 12:44
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Blake Griffin sezonu kapattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.