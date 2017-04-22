Thunder'ı Westbrook taşıdı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Oklahoma City Thunder, yıldız oyuncusu Russell Westbrook'un "triple double" yaptığı maçta konuk ettiği Houston Rockets'ı 115-113 yendi.
Thunder'ın all-star oyuncusu Westbrook 32 sayı, 13 ribaunt ve 11 asistle play-off'larda üst üste ikinci kez "triple-double" yaparken, galibiyette başrolü oynadı. Taj Gibson 20, Andre Roberson ve Victor Oladipo 12'şer sayı ile skora destek verdi.
Rockets'ta James Harden 44 sayı, 6 ribaunt ve 6 asist, Lou Williams 22 sayı, Ryan Anderson ise 18 sayı ve 6 ribaunt ile oynadı.
- Clippers Paul ile kazandı
Batı Konferansı 4'üncüsü Los Angeles Clippers, Vivint Smart Home Arena'da konuk olduğu mücadelede 5'inci sıradan play-off'a kalan Utah Jazz'ı 111-106 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti ve saha avantajını yakaladı.
Clippers'ta Chris Paul 34 sayı, 10 asist ve 7 ribauntluk performansıyla galibiyetin mimarı oldu. DeAndre Jordan ise 17 sayı ve 13 ribaunt ile "double-double" yaptı.
Jazz'da Gordon Hayward attığı 40 sayıyla kariyer rekorunu kırmasına rağmen takımına galibiyeti getiremedi. George Hill 26, Joe Johnson ise 15 sayı üretti.
- Celtics ilk galibiyetini aldı
Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, United Center'da konuk olduğu konferans 8'incisi Chicago Bulls'u 104-87'lik skorla geçerek seride ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1'e getirdi.
Celtics'te Al Horford 18 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist, Isaiah Thomas ve Jae Crowder 16'şar sayı, Avery Bradley 15 sayı, 7 ribaunt ve 7 asist, Terry Rozier 11 sayı ile skora katkı sağladı.
Bulls'ta Dwyane Wade 18 sayı, Jimmy Butler 14 sayı ve 7 ribaunt, Robin Lopez ise 12 sayı ve 6 ribauntla oynadı.
NBA play-off ilk turu, 4 maçla devam edecek.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:37
- Olympique Lyon maçı Fransa basınında
Toplam 5
Yorum
karakartal adamların orta sahası 23-24 yaşında azmanlardan oluşuyordu 34lük atibamızı 2şer 3er kişi kitleyip pas trafiğini kestiler iş orda bitti zaten
- Dursun Özbek: Zamanlaması yanlış oldu
Toplam 8
Yorum
karakartal ya arkadaş sevilla senelerce üst üste kazandı bi kere ağzını açmadı adamlar. siz 17. yılı kutlicaz diyorsunuz ne saçma şey ya ahahahah:D:D:D
- Biletler elde kaldı
Toplam 16
Yorum
yasar kemal cok iyi oldu elde kaldi, gs tarihinin en kotu futbol kadrosu bu! 40 yildir boyle ruhsuz duygusuz vurdumduymaz bir kadro gormedim kurus etmez
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