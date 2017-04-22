Thunder'ı Westbrook taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Oklahoma City Thunder, yıldız oyuncusu Russell Westbrook'un "triple double" yaptığı maçta konuk ettiği Houston Rockets'ı 115-113 yendi.

NBA play-off'ları ilk turuna 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı altıncısı Oklahoma City Thunder, baştan sona çekişme içinde geçen mücadelenin ardından normal sezonu 3'üncü sırada bitiren Houston Rockets'ı 115-113 yenerek seride ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1'e getirdi.

Thunder'ın all-star oyuncusu Westbrook 32 sayı, 13 ribaunt ve 11 asistle play-off'larda üst üste ikinci kez "triple-double" yaparken, galibiyette başrolü oynadı. Taj Gibson 20, Andre Roberson ve Victor Oladipo 12'şer sayı ile skora destek verdi.



Rockets'ta James Harden 44 sayı, 6 ribaunt ve 6 asist, Lou Williams 22 sayı, Ryan Anderson ise 18 sayı ve 6 ribaunt ile oynadı.



- Clippers Paul ile kazandı

Batı Konferansı 4'üncüsü Los Angeles Clippers, Vivint Smart Home Arena'da konuk olduğu mücadelede 5'inci sıradan play-off'a kalan Utah Jazz'ı 111-106 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti ve saha avantajını yakaladı.



Clippers'ta Chris Paul 34 sayı, 10 asist ve 7 ribauntluk performansıyla galibiyetin mimarı oldu. DeAndre Jordan ise 17 sayı ve 13 ribaunt ile "double-double" yaptı.



Jazz'da Gordon Hayward attığı 40 sayıyla kariyer rekorunu kırmasına rağmen takımına galibiyeti getiremedi. George Hill 26, Joe Johnson ise 15 sayı üretti.



- Celtics ilk galibiyetini aldı

Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, United Center'da konuk olduğu konferans 8'incisi Chicago Bulls'u 104-87'lik skorla geçerek seride ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1'e getirdi.



Celtics'te Al Horford 18 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist, Isaiah Thomas ve Jae Crowder 16'şar sayı, Avery Bradley 15 sayı, 7 ribaunt ve 7 asist, Terry Rozier 11 sayı ile skora katkı sağladı.



Bulls'ta Dwyane Wade 18 sayı, Jimmy Butler 14 sayı ve 7 ribaunt, Robin Lopez ise 12 sayı ve 6 ribauntla oynadı.

NBA play-off ilk turu, 4 maçla devam edecek.