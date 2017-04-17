 Son şampiyon Cleveland kazandı – Fotomaç – 17 Nisan 2017
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    17 Nisan 2017, Pazartesi
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    Son şampiyon Cleveland kazandı

    Son şampiyon Cleveland kazandı
    'de play-off'lar başladı. Son şampiyon Cleveland Cavaliers, İndiana Pacers'i 109-108 yenerek seride durumu 1-0'a getirdi. San Antonio Spurs de Memphis Grizzlies'i 111-82 mağlup ederek 1-0 öne geçti. Sonuçlar: Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 83-97 (0-1), Los Angeles Clippers- Utah Jazz (95-97) (0-1).
    1. 17 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:41
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