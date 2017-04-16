Cavaliers play-off'lara galibiyetle başladı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Cleveland Cavaliers, sahasında Indiana Pacers'ı 109-108 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Quicken Loans Arena'nın ev sahipliği yaptığı maçta 32 sayı, 13 asist, 6 ribauntluk performans sergileyen LeBron James, Cavaliers'ın galibiyetinde başrol oynadı. Ev sahibi takımda Kyrie Irving 23, Kevin Love 17 sayı attı.
Son hücumdan faydalanamayarak galibiyet şansını kaçıran Pacers'ta Paul George 29, Lance Stephenson 16 sayı kaydetti.
- Spurs'ü Leonard taşıdı
Batı Konferansı'nı 2. sırada bitiren San Antonio Spurs, konferans 7'ncisi Memphis Grizzlies'ı sahasında 111-82 yenerek seride 1-0 üstünlük yakaladı.
AT&T Center'da oynanan maçta 32 sayı, 5 asist, 3 ribauntla oynayan Kawhi Leonard, galibiyetin mimarı oldu. Spurs'te LaMarcus Aldridge 20, Tony Parker 18 sayı buldu.
Grizzlies'ta Marc Gasol'un 32 ve Mike Conley'nin 13 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
NBA play-off'larına 4 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 109-108 (1-0)
Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 83-97 (0-1)
San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 111-82 (1-0)
Los Angeles Clippers-Utah Jazz: 95-97 (0-1)
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:04
- Emrah dönmek istemiyor
Toplam 1
Yorum
Bence Bence Dogru Düsüniyor Bizim Türk Gencler Avrupada Olmasi Gerekiyor bence Bizim Lig hapisden ciksinlar artik Dünyanin her yerde olsunlar
- Soldado sürprizi!
Toplam 1
Yorum
Bence Gol krali Olma potansiyel Var bence Iyi bi Transfer Eger gelirse TS ucar bence ama Iste gelir mi ? Daha iyi Opsiyon Yok mu ?
- '10 milyon euro'
Toplam 2
Yorum
Bence Hemen Teklif ederdim Sonra 30 Milyon € Satillir bence eger 1-2 Sezon da Bögle Bi Performans Büyük bi takimda Gösterirse
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