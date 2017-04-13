Warriors galibiyetle bitirdi

NBA’de normal sezon oynanan 14 karşılaşma ile tamamlandı.

NBA'in son gününde Denver Nuggets, Chesapeake Energy Arena'da karşılaştığı Oklahoma City Thunder'ı 111-105'lik skorla mağlup etti. Denver'da Nikola Jokic 29 sayı, 16 ribaund, Jamal Murray 27 sayı, 6 asist ile mücadele ederken, Thunder'da ise Taj Gibson 13 sayı, 7 ribaund ve Jerami Grant 13 sayı, 4 ribaund ile oynadı.



İndiana Pacers, play-offa kaldı

İndiana Pacers, Atlanta Hawks'ı evinde 104-86 mağlup ederek play-off'a kalmayı başardı. Hawks'ta forma giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova maçta 15 sayı, 3 ribaund ile mücadele ederken takım arkadaşları Jose Calderon 12 sayı, 5 asist, Taeurean Prince 11 sayı ile oynadı. Pacers'ta ise Paul George 32 sayı, 11 ribaund ve Jeff Teague 19 sayı-7 asist ile galibiyete katkıda bulundu.



Utah evinde kazandı

Utah Jazz, Vivint Smart Home Arena'da karşı karşıya geldiği San Antonio Spurs'ü 101-97 yendi. Jazz'da Gordon Hayward 14 sayı, 2 ribaund, Rudy Gobert 13 sayı, 9 ribaund ile oynayarak galibiyete katkıda bulundu. Spurs'te LaMarcus Aldridge 18 sayı, 5 ribaund ve Kawhi Lenard 14 sayı, 5 ribaund ile takımına katkıda bulundu.



Warrios galibiyetle bitirdi

Golden State Warriors, Oracle Arane'daki maçta Los Angeles Lakers'ı 109-94 mağlup etti. Warriors'ta Kevin Durant 29 sayı, 8 ribaund, Stephen Curry 20 sayı, 8 asist ile oynadı. Lakers'ta ise Jordan Clarkson 17 sayı, 3 ribaund, Tyler Ennis 14 sayı, 5 asist ile oynasa da mağlubiyeti önleyemedi.



NBA'de normal sezonun son haftasında oynanan karşılaşmalar şöyle:



Golden State Warriors: 109 - Los Angeles Lakers: 94

Los Angeles Clippers: 115 - Sacramento Kings: 95

Portland Trail Blazers: 100 - New Orleans Pelicans: 103

Utah Jazz: 101 - San Antonio Spurs: 97

Boston Celtics: 112 - Milwaukee Bucks: 94

Chicago Bulls: 112 - Brooklyn Nets: 73

Cleveland Cavaliers: 83 - Toronto Raptors: 98

Houston Rockets: 123 - Minnesota Timberwolves: 118

Indiana Pacers: 104 - Atlanta Hawks: 86

Memphis Grizzlies: 93 - Dallas Mavericks: 100

Miami Heat: 110 - Washington Wizards: 102

New York Knicks: 114 - Philadelphia 76ers: 113

Oklahoma City Thunder: 105 - Denver Nuggets: 111

Orlando Magic: 113 - Detroit Pistons: 109