 NBA’de Play-Off eşleşmeleri belli oldu – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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    13 Nisan 2017, Perşembe
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    NBA’de Play-Off eşleşmeleri belli oldu

    NBA’de Play-Off eşleşmeleri belli oldu

    NBA’de 82 maçlık normal sezon heyecanının sona ermesiyle play-off eşleşmeleri belli oldu.

    NBA'de normal sezonun tamamlanmasıyla konferanslarında ilk 8 takım arası kalan ekiplerin play-offlardaki eşleşmeleri belli oldu. Sezonu konferansında ilk 4 sırada tamamlayan takımların ev sahibi avantajı bulunuyor. Batı Konferansı'nı geçtiğimiz sezonda olduğu gibi Golden State Warriors zirvede tamamladı. Warriors sezonu 67 galibiyet, 15 mağlubiyetle konferansını lider bitirirken, San Antonio Spurs, Houston Rockets ve Los Angeles Clippers da ev sahibi avantajına sahip oldu.

    Doğu Konferansı'nda ise Boston Celtics, 53 galibiyet, 29 mağlubiyetle birinci sırada sezonu noktaladı. Doğu'da ayrıca Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors ve Washington Wizards saha avantajı olan takımlar oldu. 3 galibiyete ulaşan takımın bir üst tura çıkacağı serilerin ilk maçları 15 Nisan Cumartesi ile 16 Nisan Pazar günü oynanacak.

    Batı Konferansı
    (1) Golden State Warriors - Portland Trail Blazers (8)
    (2) San Antonio Spurs - Memphis Grizzlies (7)
    (3) Houston Rockets - Oklahoma City Thunder (6)
    (4) Los Angeles Clippers-Utah Jazz (5)

    Doğu Konferansı
    (1) Boston Celtics - Chicago Bulls (8)
    (2) Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers (7)
    (3) Toronto Raptors - Milwaukee Bucks (6)
    (4) Washington Wizards - Atlanta Hawks (5)

    NBA Play-Off'ların ilk maçlarının TSİ programı şöyle:
    15 Nisan Cumartesi
    22.00 Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers
    00.30 Toronto Raptors - Milwaukee Bucks
    03.00 San Antonio Spurs - Memphis Grizzlies
    05.30 Los Angeles Clippers - Utah Jazz

    16 Nisan Pazar
    20.00 Washington Wizards - Atlanta Hawks
    22.30 Golden State Warriors - Portland Trail Blazers
    01.30 Boston Celtics - Chicago Bulls
    04.00 Houston Rockets - Oklahoma City Thunder
    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:34
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