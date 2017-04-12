James'ten çocuklara okul desteği
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) son şampiyonu Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, çocuklara yardım için okul açacak.
Okulun çocuklara bir umut olacağını belirten James, "Bu okul benim için çok önemli çünkü vizyonumuz, ihtiyacı olan çocuklara bir yer yapmak. Eğer biz bu çocukları erkenden kurtarırsak, onlara ve ailelerine daha parlak bir gelecek sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Akron'daki okulun 2018 sonbaharında açılacağı bildirildi.
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:05
- "Her takıma 4 atabiliriz"
Toplam 7
Yorum
Doğrucu Futbolu tv de izleyip buralarda bilmeden anlamadan naralar atan bunca tip bilin ki beni çok güldürüyorsunuz yazdıklarınızla :)))))))))))))))
- Şok!.. Quaresma yok!
Toplam 23
Yorum
kartal lyon'lular da ana dili gibi türkçe konuşuyor sayende gördük bilader
- Menajeri F.Bahçe ile görüştü
Toplam 22
Yorum
ALEX10 AYKUT 10 NUMARALARA NELER YAPIYOR HERKES BİLİYOR..ADAMIN ALERJİSİ VAR..
James'ten çocuklara okul desteği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.