Ersanlı Hawks 5'inciliği garantiledi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Charlotte Hornets'i 103-76 yenen Atlanta Hawks, Doğu Konferansı'nı 5. sırada bitirmeyi garantiledi.
Hawks'ta Dwight Howard 19 sayı, 12 ribaunt, Paul Millsap 10 sayı, 7 ribaunt ve kenardan oyuna giren Ersan İlyasova 10 sayı, 6 ribauntla oynadı.
Play-off şansını önceki maçlarda kaybeden Hornets'te Jeremy Lamb 21, Michael Kidd-Gilchrist, Briante Weber ve Treveon Graham 10'ar sayı attı.
Lakers, 2013'ten beri ilk kez 5 maçlık seri yaptı
Batı Konferansı'nın sondan 2. basamağındaki Los Angeles Lakers, ağırladığı New Orleans Pelicans'ı 108-96 yenerek galibiyet serisini 5 karşılaşmaya çıkardı.
2013'ten bu yana ilk defa üst üste 5 maç kazanan Lakers'ta, Metta World Peace 18, Brandon Ingram ve Jordan Clarkson 15'er sayı kaydetti.
NBA'de normal sezon, yarın oynanacak 14 maçla tamamlanacak.
Sonuçlar
Atlanta Hawks-Charlotte Hornets: 103-76
Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder: 98-100
Dallas Mavericks-Denver Nuggets: 91-109
Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans: 108-96
Sacramento Kings-Phoenix Suns: 129-104
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:41
- Trabzonspor'a bir Kolombiyalı daha
Toplam 3
Yorum
hemen hemen alınsın para önemli deil faydalı olac olacaktır parasını bn veririm gerekirse..
- Sneijder: Yönetim bana mobbing uyguluyor
Toplam 3
Yorum
Gs Bu kötü kadroyla 3 lü defansı deneyen adam hoca değildir bizi şampiyonluktan etti Riekerink olsa durum cidden farklı olurdu.
- Fenerbahçe son!
Toplam 21
Yorum
özgür gs ın en büyük sorunu yönetimdir alp yalman her seçımde başkan adayı olur kaybeder iyi ki kaybeder gördük nasıl klup batırılır
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