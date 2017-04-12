 Ersanlı Hawks 5'inciliği garantiledi – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    Ersanlı Hawks 5'inciliği garantiledi

    Ersanlı Hawks 5'inciliği garantiledi

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Charlotte Hornets'i 103-76 yenen Atlanta Hawks, Doğu Konferansı'nı 5. sırada bitirmeyi garantiledi.

    NBA'e 5 maçla devam edildi. Atlanta Hawks, seyircisi önünde oynadığı Charlotte Hornets karşılaşmasını 103-76 kazanarak arka arkaya 4. galibiyetini elde etti.

    Hawks'ta Dwight Howard 19 sayı, 12 ribaunt, Paul Millsap 10 sayı, 7 ribaunt ve kenardan oyuna giren Ersan İlyasova 10 sayı, 6 ribauntla oynadı.

    Play-off şansını önceki maçlarda kaybeden Hornets'te Jeremy Lamb 21, Michael Kidd-Gilchrist, Briante Weber ve Treveon Graham 10'ar sayı attı.

    Lakers, 2013'ten beri ilk kez 5 maçlık seri yaptı

    Batı Konferansı'nın sondan 2. basamağındaki Los Angeles Lakers, ağırladığı New Orleans Pelicans'ı 108-96 yenerek galibiyet serisini 5 karşılaşmaya çıkardı.

    2013'ten bu yana ilk defa üst üste 5 maç kazanan Lakers'ta, Metta World Peace 18, Brandon Ingram ve Jordan Clarkson 15'er sayı kaydetti.

    NBA'de normal sezon, yarın oynanacak 14 maçla tamamlanacak.

    Sonuçlar

    Atlanta Hawks-Charlotte Hornets: 103-76

    Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder: 98-100

    Dallas Mavericks-Denver Nuggets: 91-109

    Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans: 108-96

    Sacramento Kings-Phoenix Suns: 129-104

    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:41
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