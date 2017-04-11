Warriors, 14 maç sonra kaybetti
Utah Jazz, konuk olduğu lig lideri Golden State Warriors'ı 105-99 mağlup ederek rakibinin 14 karşılaşmalık galibiyet serisini noktaladı.
Ev sahibi Heat'i galibiyete 23 sayı, 18 ribauntla "double double" yapan Hasan Whiteside, 24 sayı, 5 ribauntla oynayan Tyler Johnson ve 19 sayı, 6 ribaunt, 5 top çalma üreten Josh Richardson taşıdı.
LeBron James ve Kyrie Irving'in sahaya çıkmadığı Cavaliers, art arda 3. maçını kaybetti. Cavaliers'ta Deron Williams 35 sayı, 9 asist, 7 ribaunt ve Kevin Love 25 sayı, 10 ribauntla mücadele etti.
Brooklyn Nets'i 114-105 yenen Boston Celtics, Cavaliers'ın mağlubiyetiyle son maçlar öncesi Doğu Konferansı liderliğine yerleşti. Celtics, son karşılaşmasından galip ayrılırsa 2007-08 sezonundan beri ilk kez Doğu'yu lider bitirecek.
Ev sahibi Celtics'te Isaiah Thomas 27 sayı, Al Horford 19 sayı, 8 ribaunt ve Avery Bradley 18 sayı, 5 ribauntla oynadı.
- Warriors, 14 maç sonra kaybetti
Utah Jazz, konuk olduğu lig lideri Golden State Warriors'ı 105-99 mağlup ederek rakibinin 14 karşılaşmalık galibiyet serisini noktaladı.
Jazz'da George Hill 20 sayı, 5 asist, Joe Johnson 19 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve Rudy Gobert 17 sayı, 18 ribaunt üretti.
Warriors'ta Stephen Curry'nin 28 sayı ve Kevin Durant'in 16 sayı, 10 ribaunt, 6 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.
NBA'e 5 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Philadelphia 76ers-Indiana Pacers: 111-120
Boston Celtics-Brooklyn Nets: 114-105
Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 124-121 (uzatmada)
Chicago Bulls-Orlando Magic: 122-75
Detroit Pistons-Washington Wizards: 101-105
Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets: 89-79
Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs: 99-98
Golden State Warriors-Utah Jazz: 99-105
Los Angeles Clippers-Houston Rockets: 125-96
- 11 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 10:52
- Yönetim kolları sıvadı
Toplam 2
Yorum
fb helal olsun fikret ormana... artarda 5 sene şampiyon olurlarsa şaşırmam.
- Soyunma odası karıştı!
Toplam 40
Yorum
*** Beyfendi gözdağı veriyormuş kimsin nesin de gözdağı veriyorsun neyine güveniyorsun sahada gezinen bu hayaletlere mi bel bağladın yazık sana
- Tudor da çare olamadı
Toplam 12
Yorum
Yazının devamı 5 er yillik imzalardan sonrs 40 m transfer but.ayırın kemik kadro sonrada 3 5 genç oyuncuyla yas ort.25 26 olan bi takm kurun 5 yil sampiynz
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