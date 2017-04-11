 Warriors, 14 maç sonra kaybetti – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    Warriors, 14 maç sonra kaybetti

    Warriors, 14 maç sonra kaybetti

    Utah Jazz, konuk olduğu lig lideri Golden State Warriors'ı 105-99 mağlup ederek rakibinin 14 karşılaşmalık galibiyet serisini noktaladı.

    NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-off bileti alan son 2 takımdan biri olmak için Indiana Pacers ve Chicago Bulls ile çekişen Miami Heat, Cleveland Cavaliers'ı uzatma sonunda 124-121 mağlup etti.

    Ev sahibi Heat'i galibiyete 23 sayı, 18 ribauntla "double double" yapan Hasan Whiteside, 24 sayı, 5 ribauntla oynayan Tyler Johnson ve 19 sayı, 6 ribaunt, 5 top çalma üreten Josh Richardson taşıdı.

    LeBron James ve Kyrie Irving'in sahaya çıkmadığı Cavaliers, art arda 3. maçını kaybetti. Cavaliers'ta Deron Williams 35 sayı, 9 asist, 7 ribaunt ve Kevin Love 25 sayı, 10 ribauntla mücadele etti.

    Brooklyn Nets'i 114-105 yenen Boston Celtics, Cavaliers'ın mağlubiyetiyle son maçlar öncesi Doğu Konferansı liderliğine yerleşti. Celtics, son karşılaşmasından galip ayrılırsa 2007-08 sezonundan beri ilk kez Doğu'yu lider bitirecek.

    Ev sahibi Celtics'te Isaiah Thomas 27 sayı, Al Horford 19 sayı, 8 ribaunt ve Avery Bradley 18 sayı, 5 ribauntla oynadı.

    - Warriors, 14 maç sonra kaybetti

    Utah Jazz, konuk olduğu lig lideri Golden State Warriors'ı 105-99 mağlup ederek rakibinin 14 karşılaşmalık galibiyet serisini noktaladı.

    Jazz'da George Hill 20 sayı, 5 asist, Joe Johnson 19 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve Rudy Gobert 17 sayı, 18 ribaunt üretti.

    Warriors'ta Stephen Curry'nin 28 sayı ve Kevin Durant'in 16 sayı, 10 ribaunt, 6 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

    NBA'e 5 maçla devam edilecek.

    - Sonuçlar

    Philadelphia 76ers-Indiana Pacers: 111-120

    Boston Celtics-Brooklyn Nets: 114-105

    Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 124-121 (uzatmada)

    Chicago Bulls-Orlando Magic: 122-75

    Detroit Pistons-Washington Wizards: 101-105

    Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets: 89-79

    Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs: 99-98

    Golden State Warriors-Utah Jazz: 99-105

    Los Angeles Clippers-Houston Rockets: 125-96

    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:52
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