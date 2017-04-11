 Stephen Curry Avrupa'da zirvede! – Fotomaç – 11 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Nisan 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Avrupa'da zirvede!

    Stephen Curry Avrupa'da zirvede!

    Amerikan Basketbol Ligi'nin () 2016-2017 sezonunda Avrupa'da forması en çok satılan oyuncu, Golden State Warriors'ın all-star'ı oldu.

    Organizasyonun Avrupa'daki resmi ürün satış internet sitesi "nbastore.eu"da yer alan listeye göre 'de 2015 ve 2016'da üst üste iki kez yılın basketbolcusu seçilen Curry, forması en çok satılan oyuncular listesinde ilk sırayı aldı.

    Kariyerinde 4 kez NBA'de yılın basketbolcusu unvanının sahibi Cleveland Cavalierslı Lebron James, Curry'nin ardından forması en çok satılan 2. oyuncu oldu. Golden State takımının yıldız oyuncusu Kevin Durant ile Cavaliers'ın oyun kurucusu Kyrie Irving ise listede ilk 4'e adını yazdırdı.

    NBA'de forması en çok satılan takımlar listesinde ise son şampiyon Cleveland Cavaliers zirvede yer alırken, onu Golden State Warriors ile Chicago Bulls takip etti.

    Avrupa satış listesinde ilk 10'a giren oyuncu ve takımlar şöyle:

    En çok forması satılan oyuncular:

    1. (Golden State Warriors)

    2. LeBron James (Cleveland Cavaliers)

    3. Kevin Durant (Golden State Warriors)

    4. Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers)

    5. Jimmy Butler (Chicago Bulls)

    6. Kawhi Leonard (San Antonio Spurs)

    7. Russel Westbrook (Oklahoma City Thunder)

    8. Vince Carter (Memphis Grizzlies)

    9. Derrick Rose (New York Knicks)

    10. Kristaps Porzingis (New York Knicks)


    En çok forması satılan takımlar:

    1. Cleveland Cavaliers

    2. Golden State Warriors

    3. Chicago Bulls

    4. San Antonio Spurs

    5. New York Knicks

    6. Los Angeles Lakers

    7. Houston Rockets

    8. Boston Celtics

    9. Oklahoma City Thunder

    10. Philadelphia 76ers

    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Stephen Curry Avrupa'da zirvede! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.