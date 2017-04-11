Stephen Curry Avrupa'da zirvede!

Organizasyonun Avrupa'daki resmi ürün satış internet sitesi "nbastore.eu"da yer alan listeye göre NBA'de 2015 ve 2016'da üst üste iki kez yılın basketbolcusu seçilen Curry, forması en çok satılan oyuncular listesinde ilk sırayı aldı.

Kariyerinde 4 kez NBA'de yılın basketbolcusu unvanının sahibi Cleveland Cavalierslı Lebron James, Curry'nin ardından forması en çok satılan 2. oyuncu oldu. Golden State takımının yıldız oyuncusu Kevin Durant ile Cavaliers'ın oyun kurucusu Kyrie Irving ise listede ilk 4'e adını yazdırdı.

NBA'de forması en çok satılan takımlar listesinde ise son şampiyon Cleveland Cavaliers zirvede yer alırken, onu Golden State Warriors ile Chicago Bulls takip etti.

Avrupa satış listesinde ilk 10'a giren oyuncu ve takımlar şöyle:

En çok forması satılan oyuncular:

1. Stephen Curry (Golden State Warriors)

2. LeBron James (Cleveland Cavaliers)

3. Kevin Durant (Golden State Warriors)

4. Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers)

5. Jimmy Butler (Chicago Bulls)

6. Kawhi Leonard (San Antonio Spurs)

7. Russel Westbrook (Oklahoma City Thunder)

8. Vince Carter (Memphis Grizzlies)

9. Derrick Rose (New York Knicks)

10. Kristaps Porzingis (New York Knicks)





En çok forması satılan takımlar:

1. Cleveland Cavaliers

2. Golden State Warriors

3. Chicago Bulls

4. San Antonio Spurs

5. New York Knicks

6. Los Angeles Lakers

7. Houston Rockets

8. Boston Celtics

9. Oklahoma City Thunder

10. Philadelphia 76ers