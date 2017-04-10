Westbrook, Robertson'ın rekorunu kırdı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder forması giyen Russell Westbrook, bu sezon 42'nci "triple double"ını yaparak Oscar Robertson ile paylaştığı bir sezonda en fazla "triple double" yapan oyuncu rekorunu kırdı.
Maçı 50 sayı, 16 ribaunt, 10 asistle tamamlayan Westbrook, bu sezon 42'nci, kariyerinin 79'uncu "triple double"ına imza attı. 28 yaşındaki basketbolcu böylece Oscar Robertson'ın 55 yıldır elinde tuttuğu bir sezonda en fazla "triple double" yapan oyuncu unvanını ele geçirdi.
Nuggets'ta Danio Gallinari'nin 34 sayı, 10 ribaunt, Nikola Jokic'in 23 sayı, 6 ribaunt ve Wilson Chandler'ın 17 sayı, 10 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.
- Harden ve James'ten "triple double"
Westbrook'un yanı sıra James Harden ve LeBron James de aynı gün içinde üç istatistikte çift hanelere ulaşmayı başardı.
Harden, takımı Houston Rockets'ın deplasmanda Sacramento Kings'i 135-128 yendiği maçtaki 35 sayı, 15 asist, 11 ribauntluk performansıyla bu sezon 21'inci, kariyerinin 30'uncu "triple double"ını yaptı.
Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyuncusu James ise Atlanta Hawks'a, uzatma sonunda 126-125 kaybettikleri karşılaşmada 32 sayı, 16 ribaunt, 10 asistle oynadı. James böylece bu sezon 13'üncü, kariyerinin 55'inci "triple double"ına imza attı.
Hawks'ta forma giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova da kenardan oyuna girdiği maçı, 6 sayı ve 8 ribauntla bitirdi.
NBA'e 9 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
New York Knicks-Toronto Raptors: 97-110
Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers: 126-125 (uzatmada)
Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 105-106
Phoenix Suns-Dallas Mavericks: 124-111
Sacramento Kings-Houston Rockets: 128-135
Memphis Grizzlies-Detroit Pistons: 90-103
Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves: 110-109
- 10 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:09
- Lens'ten transfer açıklaması
Toplam 3
Yorum
tabi tabi bırakın bu ayakları yıllardır içinizde dolup taşan FB kıskançlığı açık açık dışarı vuruyo.. yakında formanızıda sarı lacivert yaparsınız..
- Volkan Demirel'e kırmızı kart itirazı
Toplam 52
Yorum
Düsseldorf'lu Başka takım oyuncuları icin KIRMIZI dedigimiz hareketlere, kendi takımımızın oyuncusu yaptıgi zaman SARI yakıştırıyorsak TARAFTAR olamayız.
- Gözyaşı döktüler
Toplam 8
Yorum
BJK Senin gibiler yeni türedi Bjk de mümkünse başka takımı destekleyin
Westbrook, Robertson'ın rekorunu kırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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