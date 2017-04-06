 Warriors'tan üst üste 13. galibiyet – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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    06 Nisan 2017, Perşembe
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    Warriors'tan üst üste 13. galibiyet

    Warriors'tan üst üste 13. galibiyet

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, deplasmanda Phoenix Suns'ı 120-111 yenerek art arda 13. galibiyetine imza attı.

    NBA'e 8 maçla devam edildi. Talking Stick Resort Arena'da oynanan maçta Suns'ı 120-111 mağlup eden Batı Konferansı lideri Warriors, 79. maçında 65. galibiyetini aldı.

    Warriors'ta 42 sayı, 11 asistlik performans sergileyen Stephen Curry, galibiyette başrol oynadı. Klay Thompson ise 22 sayı üretti.

    Batı Konferansı'nda son sırada bulunan Suns'ta Devin Booker 21, Tyler Ulis 20 sayı kaydetti.

    - Westbrook, "triple-double"ı bir ribauntla kaçırdı

    Oklahoma City Thunder'ın Memphis Grizzlies karşısında 103-100 kazandığı maçta "triple-double"ı bir ribauntla kaçıran Russell Westbrook, Oscar Robertson'ın rekorunu kıramadı.

    FedEx Forum'da oynanan mücadelede 45 sayı, 10 asist, 9 ribauntla oynayan Westbrook, bu sezonki 42'nci "triple-double"ına bir adım uzakta kaldı. Böylece Westbrook, bir önceki maçta egale ettiği Robertson'ın bir sezonda en çok "triple-double" yapma rekorunu tek başına eline geçirme fırsatını kaçırdı. Rekoru kırmak için Westbrook'un normal sezonda kalan 4 maçta bir "triple-double" daha yapması gerekiyor.

    Batı Konferansı'nda daha önce play-off'a kalmayı garantileyen iki takımın karşılaşmasında, Marc Gasol'un 23 ve Zach Randolph'un 20 sayısı Grizzlies'ın mağlubiyetini engelleyemedi.

    NBA'e 6 maçla devam edilecek.

    - Sonuçlar

    Charlotte Hornets-Miami Heat: 99-112

    Detroit Pistons-Toronto Raptors: 102-105

    Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder: 100-103

    Houston Rockets-Denver Nuggets: 110-104

    Boston Celtics-Cleveland Cavaliers: 91-114

    San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 95-102

    Phoenix Suns-Golden State Warriors: 111-120

    Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 112-101

    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:04
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