Westbrook, o rekoru egale etti

NBA'e 11 maçla devam edildi. Westbrook, Chesapeake Energy Arena'da oynanan maçta, Bucks karşısındaki 12 sayı, 13 ribaunt, 13 asistlik performansıyla art arda 7'nci olmak üzere 41'inci "triple-double"ına ulaştı.

Yıldız basketbolcu, efsanevi NBA oyuncusu Oscar Robertson'ın 1961-1962'deki bir sezonda en çok "triple-double" (41) rekorunu yakaladı. Westbrook, play-off'u daha önce garantileyen Thunder'ın normal sezonda kalan 5 maçında bir "triple-double" daha yapması halinde rekoru tek başına ele geçirecek.

Doğu Konferansı'nda 5. sırada play-off mücadelesi veren Bucks'ta, Michael Beasley'nin 14, Giannis Antetokounmpo'nun 11 sayısı Thunder karşısında mağlubiyeti önleyemedi.

- Warriors'tan üst üste 12. galibiyet

Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, Oracle Arena'da ağırladığı Minnesota Timberwolves'u 121-107 mağlup ederek arka arkaya 12. olmak üzere 64. galibiyetini aldı.

Warriors'ta Klay Thompson 41, Stephen Curry 19, Matt Barnes 12 sayı attı.

Play-off iddiası bulunmayan Minnesota Timberwolves'ta Shabazz Muhammed 24, Karl-Anthony Towns 21 sayı üretti.

NBA'e 8 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 118-141

Washington Wizards-Charlotte Hornets: 118-111

Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 122-102

Indiana Pacers-Toronto Raptors: 108-90

New Orleans Pelicans-Denver Nuggets: 131-134

Oklahoma City Thunder-Milwaukee Bucks: 110-79

New York Knicks-Chicago Bulls: 100-91

San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 95-89 (Uzatmada)

Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 106-87

Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves: 121-107

Sacramento Kings-Dallas Mavericks: 98-87