Westbrook, o rekoru egale etti
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder'ın yıldızı Russell Westbrook, Milwaukee Bucks'ı 110-79 yendikleri maçta sezonun 41'inci "triple-double"ını yaparak Oscar Robertson'ın rekorunu egale etti.
Yıldız basketbolcu, efsanevi NBA oyuncusu Oscar Robertson'ın 1961-1962'deki bir sezonda en çok "triple-double" (41) rekorunu yakaladı. Westbrook, play-off'u daha önce garantileyen Thunder'ın normal sezonda kalan 5 maçında bir "triple-double" daha yapması halinde rekoru tek başına ele geçirecek.
Doğu Konferansı'nda 5. sırada play-off mücadelesi veren Bucks'ta, Michael Beasley'nin 14, Giannis Antetokounmpo'nun 11 sayısı Thunder karşısında mağlubiyeti önleyemedi.
- Warriors'tan üst üste 12. galibiyet
Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, Oracle Arena'da ağırladığı Minnesota Timberwolves'u 121-107 mağlup ederek arka arkaya 12. olmak üzere 64. galibiyetini aldı.
Warriors'ta Klay Thompson 41, Stephen Curry 19, Matt Barnes 12 sayı attı.
Play-off iddiası bulunmayan Minnesota Timberwolves'ta Shabazz Muhammed 24, Karl-Anthony Towns 21 sayı üretti.
NBA'e 8 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 118-141
Washington Wizards-Charlotte Hornets: 118-111
Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 122-102
Indiana Pacers-Toronto Raptors: 108-90
New Orleans Pelicans-Denver Nuggets: 131-134
Oklahoma City Thunder-Milwaukee Bucks: 110-79
New York Knicks-Chicago Bulls: 100-91
San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 95-89 (Uzatmada)
Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 106-87
Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves: 121-107
Sacramento Kings-Dallas Mavericks: 98-87
- 05 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:40
- ''Aziz Yıldırım kıskanmış olabilir!''
Toplam 12
Yorum
07KARTAL TEBRİKLER BAŞKANIM. BEŞİKTAŞ TARİHİNDE YAPTIKLARINLA GÜZEL ANILACAKSIN. SON DÖNEMDE SEBA, BİLGİLİ VE SİZ.
- Bruma’dan müjde
Toplam 1
Yorum
afjet03 roket gibi adamın adıdır BRUMA...
- Süper Kapışma!
Toplam 8
Yorum
arsen l. Haddinizi bilin...Bu sene BJK hariç Başakşehir vardır.Şampiyon BJK 2.Başakşehir...UEFA FB,GS,belki..................
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