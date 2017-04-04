Wolves, Blazers'ı tek sayıyla devirdi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı mücadelesinde Minnesota Timberwolves ağırladığı Portland Trail Blazers'ı 110-109 mağlup etti.
Timberwolves, Blazers'ı 110-109 yenerken, ev sahibi ekipte 34 sayı, 12 ribaunt ile oynayan Karl-Anthony Towns ve 29 sayı, 3 ribauntluk performans sergileyen Andrew Wiggins galibiyette önemli rol oynadı.
Portland Trail Blazers'ta Damian Lillard'ın 29 ve Al-Farouq Aminu'nun 20 sayılık performansları mağlubiyeti önleyemedi.
NBA'e 11 maçla devam edilecek.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 10:51
- TT Arena'da 2 haftada 4 penaltı
Toplam 8
Yorum
DERDİ YOK DERDİ YOK EREN DIŞARI ATILMASI ZOR OLAN O POZİSYON İÇİN ÇOK MU ÇALIŞTIN. ÇALIŞMIŞSIN Kİ BAŞARDIN. TEBRİKLER DERDİ YOK EREN.
- TT Arena'da 2 haftada 4 penaltı
Toplam 8
Yorum
kaan hayatınızda hiç fb yada bjk nin kendi sahalarında 2 penaltı golü yediğini gördünüzmü ?? Ha bi maçya 4 yada 5 kez bile penaltılık pozsyon olmuştur ama hakem o düdüğü hiç çalmaz mesela... Yada kendi sahasında 2 kırmızı ! Bunlar hep TÜRKİYENİN EN BÜYÜK KULÜBÜ OLAN GALATASARAY'A UYGULANAN 'FREN' SİSTEMİDİR !!
- Garry Rodrigues'ten süper siftah
Toplam 7
Yorum
RODRİGES TEŞEKKÜRLER RODRİ. DAHA İYİSİNİ OYNAYACAKSIN İNŞALLAH. BAŞARILAR DİLERİZ RODRİ
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