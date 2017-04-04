 Wolves, Blazers'ı tek sayıyla devirdi – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    Wolves, Blazers'ı tek sayıyla devirdi

    Wolves, Blazers'ı tek sayıyla devirdi

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı mücadelesinde Minnesota Timberwolves ağırladığı Portland Trail Blazers'ı 110-109 mağlup etti.

    NBA'de bir maç oynandı. Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Portland Trail Blazers, deplasmanda Minnesota Timberwolves ile karşı karşıya geldi.

    Timberwolves, Blazers'ı 110-109 yenerken, ev sahibi ekipte 34 sayı, 12 ribaunt ile oynayan Karl-Anthony Towns ve 29 sayı, 3 ribauntluk performans sergileyen Andrew Wiggins galibiyette önemli rol oynadı.

    Portland Trail Blazers'ta Damian Lillard'ın 29 ve Al-Farouq Aminu'nun 20 sayılık performansları mağlubiyeti önleyemedi.

    NBA'e 11 maçla devam edilecek.

    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:51
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