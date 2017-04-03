Westbrook yine rekora koşuyor

NBA'e 12 maçla devam edildi. Westbrook, Chesapeake Energy Arena'da oynanan maçta Hornets karşısındaki 40 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistlik performansıyla art arda 6'ncı olmak üzere bu sezon 40'ıncı "triple-double"ına ulaştı.

Yıldız basketbolcu, efsanevi NBA oyuncusu Oscar Robertson'ın 1961-1962'de kaydettiği bir sezonda en çok "triple-double" (41) rekoruna yaklaşmış oldu. Robertson'ın 55 yıllık rekorunun kırılması için Thunder'ın normal sezonda kalan 6 maçında Westbrook'un en az 2 "triple-double" daha yapması gerekiyor.

Thunder karşısında Doğu Konferansı 10'uncusu Hornets'a galibiyeti getiren isim ise 29 sayıyla oynayan Kemba Walker oldu.

- Cavaliers iki uzatma sonunda kazandı

Son şampiyon Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena'da konuk ettiği Indiana Pacers'ı iki uzatma sonunda 135-130 yendi.

Sezonun 49. galibiyetini elde eden Cavaliers'ta LeBron James, 41 sayı, 16 ribaunt, 11 asistle sezonun 11'inci "triple-double"ını yaptı.

Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Indiana Pacers'ta Paul George'un 43 sayı, 9 ribaunt, 9 asistlik performansı yenilgiyi önleyemedi.

- Warriors'tan üst üste 11. galibiyet

Golden State Warriors, Oracle Arena'da ağırladığı Washington Wizards'ı 139-115 mağlup ederek, art arda 11. olmak üzere 63. galibiyetine uzandı.

Warriors'ta Stephen Curry, 42 sayı, 8 asistle galibiyette başrol oynadı. Ev sahibi takımda Draymond Green, 11 sayı, 12 ribaunt, 13 asistle "triple-double"lık performans sergiledi.

Arka arkaya 3'üncü olmak üzere 31'inci maçını kaybeden Doğu Konferansı 4'üncüsü Wizards'ta John Wall, 15 sayı, 11 asistle "double-double" yaptı. Konuk ekipte Bojan Bogdanovic ve Bradley Beal 20'şer sayı attı.

Bu arada milli basketbolcu Ersan İlyasova, Atlanta Hawks'ın deplasmanda Brooklyn Nets'e 91-82 kaybettiği maçta 20 dakika süre alarak 4 sayı, 2 asist, 1 top çalma, 1 blokla oynadı.

NBA'e bir maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

New York Knicks-Boston Celtics: 94-110

Oklahoma City Thunder-Charlotte Hornets: 101-113

Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies: 108-103

Milwaukee Bucks-Dallas Mavericks: 105-109

San Antonio Spurs-Utah Jazz: 109-103

New Orleans Pelicans-Chicago Bulls: 110-117

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 113-105

Brooklyn Nets-Atlanta Hawks: 91-82

Miami Heat-Denver Nuggets: 113-116

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 135-130 (uzatmada)

Golden State Warriors-Washington Wizards: 139-115

Phoenix Suns-Houston Rockets: 116-123