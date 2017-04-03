Westbrook yine rekora koşuyor
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder'ın yıldızı Russell Westbrook, Charlotte Hornets'a 113-101 yenildikleri maçta sezonun 40'ıncı "triple-double"ını yaparak Oscar Robertson'ın rekoruna bir adım daha yaklaştı.
Yıldız basketbolcu, efsanevi NBA oyuncusu Oscar Robertson'ın 1961-1962'de kaydettiği bir sezonda en çok "triple-double" (41) rekoruna yaklaşmış oldu. Robertson'ın 55 yıllık rekorunun kırılması için Thunder'ın normal sezonda kalan 6 maçında Westbrook'un en az 2 "triple-double" daha yapması gerekiyor.
Thunder karşısında Doğu Konferansı 10'uncusu Hornets'a galibiyeti getiren isim ise 29 sayıyla oynayan Kemba Walker oldu.
- Cavaliers iki uzatma sonunda kazandı
Son şampiyon Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena'da konuk ettiği Indiana Pacers'ı iki uzatma sonunda 135-130 yendi.
Sezonun 49. galibiyetini elde eden Cavaliers'ta LeBron James, 41 sayı, 16 ribaunt, 11 asistle sezonun 11'inci "triple-double"ını yaptı.
Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Indiana Pacers'ta Paul George'un 43 sayı, 9 ribaunt, 9 asistlik performansı yenilgiyi önleyemedi.
- Warriors'tan üst üste 11. galibiyet
Golden State Warriors, Oracle Arena'da ağırladığı Washington Wizards'ı 139-115 mağlup ederek, art arda 11. olmak üzere 63. galibiyetine uzandı.
Warriors'ta Stephen Curry, 42 sayı, 8 asistle galibiyette başrol oynadı. Ev sahibi takımda Draymond Green, 11 sayı, 12 ribaunt, 13 asistle "triple-double"lık performans sergiledi.
Arka arkaya 3'üncü olmak üzere 31'inci maçını kaybeden Doğu Konferansı 4'üncüsü Wizards'ta John Wall, 15 sayı, 11 asistle "double-double" yaptı. Konuk ekipte Bojan Bogdanovic ve Bradley Beal 20'şer sayı attı.
Bu arada milli basketbolcu Ersan İlyasova, Atlanta Hawks'ın deplasmanda Brooklyn Nets'e 91-82 kaybettiği maçta 20 dakika süre alarak 4 sayı, 2 asist, 1 top çalma, 1 blokla oynadı.
NBA'e bir maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
New York Knicks-Boston Celtics: 94-110
Oklahoma City Thunder-Charlotte Hornets: 101-113
Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies: 108-103
Milwaukee Bucks-Dallas Mavericks: 105-109
San Antonio Spurs-Utah Jazz: 109-103
New Orleans Pelicans-Chicago Bulls: 110-117
Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 113-105
Brooklyn Nets-Atlanta Hawks: 91-82
Miami Heat-Denver Nuggets: 113-116
Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 135-130 (uzatmada)
Golden State Warriors-Washington Wizards: 139-115
Phoenix Suns-Houston Rockets: 116-123
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:03
- "Avantajlı değiliz demek ukalalık olur"
Toplam 4
Yorum
borucu Beşikatşın kollandığını söyleyen mallara soruyorum.. dün hakem gençlerli oyuncuya sayıyor 1,2,3 oldu dördğncüde kart gösteririm! bu mudur?
- "Avantajlı değiliz demek ukalalık olur"
Toplam 4
Yorum
borucu oğlum sen hangi takımı tutuyon.. git kendi takımını seyret!'' ondan sonra gel beşiktaş maçlarını seyret, sonrada böyle konuşuyorsan?
- "Avantajlı değiliz demek ukalalık olur"
Toplam 4
Yorum
diyarbakır1903 La takımınız top oynamıyor top top ! Neyin kafasındasınız. Bu takım takır takır top oynuyor. Ve Allah'ın izniyle sonuca da ulaşacak.
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