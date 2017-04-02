İlyasova'lı Atlanta Hawks tutunamadı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Ersan İlyasova'nın forma giydiği Atlanta Hawks, konuk olduğu Chicago Bulls'a 106-104 mağlup oldu.
Chicago Bulls son periyotta oynadığı üstün oyunla Atlanta Hawks'ı 106-104 yenerken, ev sahibi ekipte 33 sayı, 5 ribaunt, 8 asistle oynayan Jimmy Butler ve 25 sayı, 11 ribaunt, 6 asistlik performans sergileyen Rajon Rondo galibiyette önemli rol oynadı.
Atlanta Hawks'ta Dennis Schröder'in 29, Tim Hardaway Jr'ın 20 ve Dwight Howard ile milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın 13'er sayılık performansları mağlubiyeti önleyemedi.
NBA'e 12 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Chicago Bulls-Atlanta Hawks: 106-104
Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 115-104
Brooklyn Nets-Orlando Magic: 121-111
Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 117-123
Portland Trail Blazers-Phoenix Suns: 130-117
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:36
- Maça damga vuran pozisyon!
Toplam 10
Yorum
ohoo bu ne ki olur öyle şeyler. 3 puan mehmet topal eliyle gelir 3 puan kajer eliyle gelir. 6 puan cepte. çıkarlar Beşiktaş' a iftira atarlar 3 puan cepte
- Altın çocuk İbrahim!
Toplam 2
Yorum
helal olsun ama altın madalya aldığı için buda dopingten men edilir yakında. alıştık ne de olsa. neyse Allah yolunu açık etsin inşallah.
- Beşiktaş’a asla gitmem
Toplam 1
Yorum
meD gelmede zaten.45 dakikalık oyuncusun sen.buldun zayıf fb yi öne çıktın.fossun.
İlyasova'lı Atlanta Hawks tutunamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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