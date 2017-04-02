 İlyasova'lı Atlanta Hawks tutunamadı – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    İlyasova'lı Atlanta Hawks tutunamadı

    İlyasova'lı Atlanta Hawks tutunamadı

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Ersan İlyasova'nın forma giydiği Atlanta Hawks, konuk olduğu Chicago Bulls'a 106-104 mağlup oldu.

    NBA'de 5 maç oynandı. Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Chicago Bulls ile Atlanta Hawks karşı karşıya geldi.

    Chicago Bulls son periyotta oynadığı üstün oyunla Atlanta Hawks'ı 106-104 yenerken, ev sahibi ekipte 33 sayı, 5 ribaunt, 8 asistle oynayan Jimmy Butler ve 25 sayı, 11 ribaunt, 6 asistlik performans sergileyen Rajon Rondo galibiyette önemli rol oynadı.

    Atlanta Hawks'ta Dennis Schröder'in 29, Tim Hardaway Jr'ın 20 ve Dwight Howard ile milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın 13'er sayılık performansları mağlubiyeti önleyemedi.

    NBA'e 12 maçla devam edilecek.

    - Sonuçlar

    Chicago Bulls-Atlanta Hawks: 106-104

    Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 115-104

    Brooklyn Nets-Orlando Magic: 121-111

    Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 117-123

    Portland Trail Blazers-Phoenix Suns: 130-117

    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 10:36
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