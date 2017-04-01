Westbrook'un 'triple-double'ı Spurs'e engel olamadı
Russell Westbrook'un bu sezonki 39. 'triple double'ı, Oklahoma City Thunder'ın San Antonio Spurs'u yenmesine yetmedi. San Antonio Spurs deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 100-95 mağlup etti.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), Oklahoma City Thunder'ın yıldız oyuncusu Russell Westbrook bu sezon 39. "triple double"ını yaptığı maçta takımının San Antonio Spurs'e 100-95 yenilmesine engel olamadı.
Spurs, konuk olduğu Thunder karşısında maçı son dakikaya kadar geride götürmesine karşın yaptığı güçlü savunma ve son saniyelerde bulduğu kritik sayılarla kazanmayı başardı.
Müsabakanın 3. çeyreğinde 21 sayı geriye düşen Spurs, Kawhi Leonard'ın 28 sayı ve 8 ribaunt, LaMarcus Aldridge'in 14 sayı ve 10 ribaunt, Manu Ginobili'nin de 8 sayı ve 8 asistlik performansıyla galibiyete ulaştı.
Maçtaki 32 sayı, 15 ribaunt ve 12 asistlik performansıyla bu sezon 39. "triple double"ına ulaşan Russell Westbrook, efsanevi NBA oyuncusu Oscar Robertson'ın 1961-1962 sezonunda kaydettiği "bir sezonda en çok triple-double" (41) rekoruna bir adım daha yaklaştı.
Robertson'ın 55 yıllık rekorunun kırılması için Thunder'ın normal sezonda kalan 7 maçında Westbrook'un en az 3 "triple-double" daha yapması gerekiyor.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:44
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Yorum
Halis Beşiktaş devri diyen arkadaş Feyyaz-Oktay-Tümer-Sergen gibi futbolarını aldık beşiktaş Fenerbahçeyle transfer yarışına giremez
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Toplam 1
Yorum
valla ilk defa fotomaçı ayakta alkışlıyorum. kim bu haberin başlığını attıysa kreatif olmuş. gerçekten tebrik ederim akıl dolu haber başlığı
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Toplam 1
Yorum
gomez iyi bide satılmış biletleri al dua etki hepsini almadık
Westbrook'un 'triple-double'ı Spurs'e engel olamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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