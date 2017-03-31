 Bulls, Cavaliers’a geçit vermedi – Fotomaç – 31 Mart 2017
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    31 Mart 2017, Cuma
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    Bulls, Cavaliers’a geçit vermedi

    Bulls, Cavaliers’a geçit vermedi

    NBA’de Chicago Bulls, United Center'da karşı karşıya geldiği Cleveland Cavaliers'ı 99-93’lük skorla mağlup etti.

    NBA'de normal sezon heyecanına 5 karşılaşma ile devam edildi. Chicago Bulls, United Center'da karşılaştığı Cleveland Cavaliers'ı 99-93 mağlup etti. Bulls'ta Nikola Mirotic 28 sayı, 10 ribaund, Jimmy Butler 25 sayı, 6 ribaund, 5 asist ve Denzel Valentine 12 sayı, 6 ribaund ile mücadele etti. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Cleveland'da ise Lebron James 26 sayı, 10 ribaund ve Kyrie Irving 20 sayı, 3 asist ile takımına katkıda bulundu.

    Minnesota'yı Rubio taşıdı
    Minnesota Timberwolves, Target Center'da oynadığı Los Angeles Lakers'ı 119-104'lük skorla mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Timberwolves'ta Ricky Rubio 33 sayı, 10 asist, Karl Anthony Towns 32 sayı, 9 ribaund ve Andrew Wiggins 27 sayı, 4 ribaund ile oynayarak galibiyeti getirdi. Lakers'ta ise Clarkson 18 sayı, 7 asist, Julius Randle 12 sayı, 13 ribaund ile mücadele etti.
    NBA'de oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları şöyle:

    Detroit Pistons: 90 - Brooklyn Nets: 89
    Chicago Bulls: 99 - Cleveland Cavaliers: 93
    Minnesota Timberwolves: 119 - Los Angeles Lakers: 104
    Phoenix Suns: 118 - Los Angeles Clippers: 124
    Portland Trail Blazers: 117 - Houston Rockets: 107
    1. 31 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:45
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