Rekorların maçı: Rockets-Warriors

NBA'e 8 maçla devam edildi. Lig lideri Golden State Warriors, ligin 3. en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Houston Rockets'ı deplasmanda 113-106 mağlup etti.

Warriors'ı galibiyete, 32 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle "double double" yapan Stephen Curry, 25 sayı, 5 ribauntla oynayan Klay Thompson ve 19 sayı, 9 ribaunt, 3 top çalma üreten Draymond Green taşıdı.

Art arda 8'inci, sezonun 60'ncı galibiyetine imza atan Warriors, üst üste 3 sezon 60 galibiyet barajını geçen 5'inci NBA takımı olmayı başardı.

Warriors Başantrenörü Steve Kerr, Amerikan profesyonel spor tarihinde 200 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam oldu. Kerr'ün 200 galibiyete ulaşması 238 karşılaşma sürdü. Rekorun önceki sahibi Phil Jackson, NBA'de başantrenörlük yaptığı dönemde, aynı sayıya 270 maçta ulaşmıştı.

Amerikan Beyzbol Ligi'nin (MLB) rekorunu Frank Chance (Chicago Cubs - 272 maç), Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) rekorunu Don Shula (Baltimore Colts/Miami Dolphins - 282), Amerikan Buz Hokeyi Ligi'nin (NHL) rekorunu ise Dan Bylsma (Pittsburgh Penguins - 316) kırmıştı.

- Harden'dan tarihe not

Bu sezon gösterdiği performansla Oklahoma City Thunder'dan Russell Westbrook ile beraber normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) ödülü için en büyük aday gösterilen Rocketslı James Harden da lig tarihine adını yazdırdı.

Maçı 24 sayı, 13 asist, 11 ribauntla tamamlayan Harden, bir sezonda 2 bin sayı atan ve 2 bin sayının asistini yapan ilk NBA oyuncusu olarak tarihe geçti.

Bu sezon 20. kez "triple double" yapan Harden ve 37 "triple double"ı bulunan Westbrook sayesinde bir rekor daha kırıldı. 2016-2017, iki oyuncunun birden 20 "triple double" barajını geçtiği ilk NBA sezonu oldu.

- Ersan'dan "double double" performans

Seyircisi önünde oynadığı Phoenix Suns mücadelesini 95-91 kazanan Atlanta Hawks, 7 maçlık yenilgi serisini sonlandırdı.

Hawks forması giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova, 18 sayı ve 12 ribauntla iki istatistikte çift hanelere ulaştı. Hawks'ta Dennis Schröder 27 sayı, 9 asist, 6 ribaunt ve Dwight Howard 15 sayı, 11 ribaunt, 4 blokla oynadı.

Peş peşe 9. maçını kaybeden Suns'ta T.J. Warren 24 sayı, 8 ribaunt ve Tyler Ulis 15 sayı, 10 asist, 6 ribauntla mücadele etti.

NBA'e 10 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks: 108-118

Indiana Pacers-Minnesota Timberwolves: 114-115

Atlanta Hawks-Phoenix Suns: 95-91

Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 101-106

Detroit Pistons-Miami Heat: 96-97

Houston Rockets-Golden State Warriors: 106-113

Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 122-113

Los Angeles Lakers-Washington Wizards: 108-119