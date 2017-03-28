Cavaliers liderliği kaybetti

NBA'e 6 maçla devam edildi. Ligin 2. en yüksek galibiyet yüzdesine sahip San Antonio Spurs ile Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers arasındaki mücadele gülen taraf, 103-74'lük skorla ev sahibi Spurs oldu.

Art arda 5. maçını kazanan Spurs'te Kawhi Leonard 25 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, LaMarcus Aldridge ve Pau Gasol 14'er sayıyla oynadı.

Sezonun en düşük skorunda kalan Cavaliers, Doğu liderliğini de Boston Celtics'e kaptırdı. Son 10 karşılaşmasının 5'ini kaybeden Cavaliers'ı, 17 sayı, 8 ribaunt ve 8 asist üreten LeBron James ayakta tutmaya çalıştı.

- Westbrook'tan 37'nci "triple double"

Oklahoma City Thunder, son 3,5 dakikasına 91-78 geride girdiği Dallas Mavericks maçını, all-star oyun kurucusu Russell Westbrook'un bitime 7 saniye kala attığı basketle 92-91 kazandı.

Misafir ekip Thunder'da 37 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistle oynayan Westbrook, bu sezon 37'nci, kariyerinde 74. kez üç istatistikte çift hanelere ulaştı. Victor Oladipo da 15 sayı, 9 ribauntluk katkıda bulundu.

Mavericks'te Nerlens Noel'in 15 sayı, 8 ribaunt, 4 top çalma, Wesley Matthews'un 15 sayı ve Yogi Ferrell'ın 13 sayı, 5 asist, 3 top çalmalık performansı galibiyete yetmedi.

- Raptors'ın galibiyet serisi 6 maça çıktı

Doğu Konferansı'nın iddialı takımlarından Toronto Raptors, konuk ettiği Orlando Magic'i 131-112 yenerek peş peşe 6. galibiyetini aldı.

Raptors'ın all-star gardı DeMar DeRozan, 36 sayıyla sahanın en skoreri oldu. 17 sayı, 9 ribauntla mücadele eden Jonas Valanciunas ve 15 sayı, 13 asist, 6 ribauntla "double double" yapan Cory Joseph, galibiyette önemli rol oynadı.

Magic'te Elfrid Payton 22 sayı, 9 asist ve Evan Fournier 20 sayı ve Nikola Vucevic 12 sayı, 15 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.

NBA'e 8 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

New York Knicks-Detroit Pistons: 109-95

Toronto Raptors-Orlando Magic: 131-112

San Antonio Spurs-Cleveland Cavaliers: 103-74

Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder: 91-92

Sacramento Kings-Memphis Grizzlies: 91-90

Utah Jazz-New Orleans Pelicans: 108-100