 Cavaliers liderliği kaybetti – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Cavaliers liderliği kaybetti

    Cavaliers liderliği kaybetti

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs'e 103-74 yenilen son şampiyon Cleveland Cavaliers Doğu Konferansı'nda 2. sıraya geriledi.

    NBA'e 6 maçla devam edildi. Ligin 2. en yüksek galibiyet yüzdesine sahip San Antonio Spurs ile Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers arasındaki mücadele gülen taraf, 103-74'lük skorla ev sahibi Spurs oldu.

    Art arda 5. maçını kazanan Spurs'te Kawhi Leonard 25 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, LaMarcus Aldridge ve Pau Gasol 14'er sayıyla oynadı.

    Sezonun en düşük skorunda kalan Cavaliers, Doğu liderliğini de Boston Celtics'e kaptırdı. Son 10 karşılaşmasının 5'ini kaybeden Cavaliers'ı, 17 sayı, 8 ribaunt ve 8 asist üreten LeBron James ayakta tutmaya çalıştı.

    - Westbrook'tan 37'nci "triple double"

    Oklahoma City Thunder, son 3,5 dakikasına 91-78 geride girdiği Dallas Mavericks maçını, all-star oyun kurucusu Russell Westbrook'un bitime 7 saniye kala attığı basketle 92-91 kazandı.

    Misafir ekip Thunder'da 37 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistle oynayan Westbrook, bu sezon 37'nci, kariyerinde 74. kez üç istatistikte çift hanelere ulaştı. Victor Oladipo da 15 sayı, 9 ribauntluk katkıda bulundu.

    Mavericks'te Nerlens Noel'in 15 sayı, 8 ribaunt, 4 top çalma, Wesley Matthews'un 15 sayı ve Yogi Ferrell'ın 13 sayı, 5 asist, 3 top çalmalık performansı galibiyete yetmedi.

    - Raptors'ın galibiyet serisi 6 maça çıktı

    Doğu Konferansı'nın iddialı takımlarından Toronto Raptors, konuk ettiği Orlando Magic'i 131-112 yenerek peş peşe 6. galibiyetini aldı.

    Raptors'ın all-star gardı DeMar DeRozan, 36 sayıyla sahanın en skoreri oldu. 17 sayı, 9 ribauntla mücadele eden Jonas Valanciunas ve 15 sayı, 13 asist, 6 ribauntla "double double" yapan Cory Joseph, galibiyette önemli rol oynadı.

    Magic'te Elfrid Payton 22 sayı, 9 asist ve Evan Fournier 20 sayı ve Nikola Vucevic 12 sayı, 15 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.

    NBA'e 8 maçla devam edilecek.

    - Sonuçlar

    New York Knicks-Detroit Pistons: 109-95

    Toronto Raptors-Orlando Magic: 131-112

    San Antonio Spurs-Cleveland Cavaliers: 103-74

    Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder: 91-92

    Sacramento Kings-Memphis Grizzlies: 91-90

    Utah Jazz-New Orleans Pelicans: 108-100

    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:43
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