Westbrook'un "triple double"ı bu kez yetmedi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets'a 137-125 yenilen Oklahoma City Thunder'ın all-star oyuncusu Russell Westbrook, bu sezon 36. kez "triple double" yaptı.
Ev sahibi Rockets'ın all-star oyun kurucusu Harden, maçı 22 sayı, 12 asist, 5 ribauntla tamamladı. Lou Williams 31 sayı, Trevor Ariza 24 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve Eric Gordon ise 24 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Thunder'da Westbrook 39 sayı, 13 asist ve 11 ribauntla bu sezon 36'ncı, kariyerinde 73. kez üç istatistikte çift hanelere ulaştı.
- Anthony Davis'ten performansı galibiyeti getirdi
Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Denver Nuggets ile New Orleans Pelicans arasındaki karşılaşmayı, 115-90 misafir ekip Pelicans kazandı.
Pelicans'ın all-star forveti Anthony Davis 31 sayı, 15 ribauntluk performansıyla bu sezon 14. kez 30 sayı ve 15 ribaunt barajlarını geçti.
Nuggets cephesinde Mason Plumlee 16, Gary Harris ve Jamal Murray 13'er sayı kaydetti.
- Ersan, sezonun en yüksek ribaunt sayısına ulaştı
Ersan İlyasova, takımı Atlanta Hawks'ın Brooklyn Nets'e 107-92 yenildiği mücadelede, 9 sayı ve 18 ribauntla kendi adına sezonun en yüksek ribaunt sayısına ulaştı.
Yenilgi serisi 7 maça çıkan ev sahibi Hawks'ta Dennis Schroder 24 sayı, 8 asist ve Dwight Howard 19 sayı, 16 ribauntla mücadele etti.
Nets'i galibiyete, 23 sayı, 7 ribauntla oynayan Brook Lopez, 19 sayı, 8 ribaunt üreten Jeremy Lin ve 11 sayı, 13 ribauntla "double double" yapan Rondae Hollis-Jefferson taşıdı.
NBA'e 6 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 92-107
Charlotte Hornets-Phoenix Suns: 120-106
Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 137-125
Los Angeles Clippers-Sacramento Kings: 97-98
Milwaukee Bucks-Chicago Bulls: 94-109
Boston Celtics-Miami Heat: 112-108
Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 107-94
Denver Nuggets-New Orleans Pelicans: 90-115
Golden State Warriors-Memphis Grizzlies: 106-94
Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 81-97
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:54
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 25
Yorum
cCc kadro sayısı 20 4 olsun 4 altyapı oyuncusu ve en fazla 24 yaş olmalı örnek sabri altyapıdan sayılmamalı bak nasıl ilerliyoruz
- Quaresma’dan orta yağmuru
Toplam 1
Yorum
Serdar Yine kalitesini göstermiş helal olsun
- İbrahim Afellay bombası!
Toplam 4
Yorum
saçma alınırsa saçma sapan bir transfer olur hiçmi izlemiyorlar takip etmiyorlar bu tüp oyuncuları scout ekibi falan ? beyinlerimi donmuş bunların
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