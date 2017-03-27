Westbrook'un "triple double"ı bu kez yetmedi

NBA'e 10 maçla devam edildi. Normal sezonun en değerli oyuncusu ödülünün favorileri gösterilen James Harden ile Russell Westbrook'un takımları karşılaştı. Sahadan 137-125 galip ayrılan Houston Rockets, üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Ev sahibi Rockets'ın all-star oyun kurucusu Harden, maçı 22 sayı, 12 asist, 5 ribauntla tamamladı. Lou Williams 31 sayı, Trevor Ariza 24 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve Eric Gordon ise 24 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Thunder'da Westbrook 39 sayı, 13 asist ve 11 ribauntla bu sezon 36'ncı, kariyerinde 73. kez üç istatistikte çift hanelere ulaştı.

- Anthony Davis'ten performansı galibiyeti getirdi

Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Denver Nuggets ile New Orleans Pelicans arasındaki karşılaşmayı, 115-90 misafir ekip Pelicans kazandı.

Pelicans'ın all-star forveti Anthony Davis 31 sayı, 15 ribauntluk performansıyla bu sezon 14. kez 30 sayı ve 15 ribaunt barajlarını geçti.

Nuggets cephesinde Mason Plumlee 16, Gary Harris ve Jamal Murray 13'er sayı kaydetti.

- Ersan, sezonun en yüksek ribaunt sayısına ulaştı

Ersan İlyasova, takımı Atlanta Hawks'ın Brooklyn Nets'e 107-92 yenildiği mücadelede, 9 sayı ve 18 ribauntla kendi adına sezonun en yüksek ribaunt sayısına ulaştı.

Yenilgi serisi 7 maça çıkan ev sahibi Hawks'ta Dennis Schroder 24 sayı, 8 asist ve Dwight Howard 19 sayı, 16 ribauntla mücadele etti.

Nets'i galibiyete, 23 sayı, 7 ribauntla oynayan Brook Lopez, 19 sayı, 8 ribaunt üreten Jeremy Lin ve 11 sayı, 13 ribauntla "double double" yapan Rondae Hollis-Jefferson taşıdı.

NBA'e 6 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 92-107

Charlotte Hornets-Phoenix Suns: 120-106

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 137-125

Los Angeles Clippers-Sacramento Kings: 97-98

Milwaukee Bucks-Chicago Bulls: 94-109

Boston Celtics-Miami Heat: 112-108

Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 107-94

Denver Nuggets-New Orleans Pelicans: 90-115

Golden State Warriors-Memphis Grizzlies: 106-94

Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 81-97