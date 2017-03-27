Ömer Aşık'ın son hali şoke etti!
Ülkemizi NBA'de New Orleans Pelicans formasıyla temsil eden Ömer Aşık'ın hastalık nedeniyle yaşadığı kilo kaybı şoke etti!
Bakteri kaynaklı bir hastalık geçirerek kilo kaybı yaşayan Ömer'in sezonu kapattığı açıklanmıştı. Pelicans coachu Alvin Gentry yaptığı açıklamada, "Ömer önümüzdeki sezon forma giyebilecek" dedi.
Houston Rockets maçında bir izleyici tarafından fotoğrafı çekilen Ömer Aşık'ın yaşadığı kilo kaybı net olarak görülüyor. Milli yıldızın All-Star arasında Meksika'ya gittiği ve döndüğü günden bu yana hastalığının ilerlediği kaydedildi.
Houston Rockets maçında bir izleyici tarafından fotoğrafı çekilen Ömer Aşık'ın yaşadığı kilo kaybı net olarak görülüyor. Milli yıldızın All-Star arasında Meksika'ya gittiği ve döndüğü günden bu yana hastalığının ilerlediği kaydedildi.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
Ömer Aşık'ın son hali şoke etti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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