Raptors play-off'ları garantiledi

NBA'e 5 maçla devam edildi. Dallas Mavericks deplasmanından 94-86 galip ayrılan Toronto Raptors, normal sezonun bitimine 9 maç kala play-off listesine adını yazdırdı.

Raptors'ı galibiyete, Serge Ibaka, DeMar DeRozan ve Patrick Patterson taşıdı. Ibaka ve DeRozan 18'er, Patterson ise 14 sayıyla oynadı.

Mavericks'te ise Harrison Barnes'ın 23 sayı ve 7 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.



NBA'e 10 maçla devam edilecek.



- Sonuçlar

Dallas Mavericks-Toronto Raptors: 86-94

Los Angeles Clippers-Utah Jazz: 108-95

Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 115-127

San Antonio Spurs-New York Knicks: 106-98

Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves: 112-100