Raptors play-off'ları garantiledi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks'i 94-86 yenen Toronto Raptors, play-off'lara yükselmeyi garantiledi.
Raptors'ı galibiyete, Serge Ibaka, DeMar DeRozan ve Patrick Patterson taşıdı. Ibaka ve DeRozan 18'er, Patterson ise 14 sayıyla oynadı.
Mavericks'te ise Harrison Barnes'ın 23 sayı ve 7 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.
NBA'e 10 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Dallas Mavericks-Toronto Raptors: 86-94
Los Angeles Clippers-Utah Jazz: 108-95
Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 115-127
San Antonio Spurs-New York Knicks: 106-98
Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves: 112-100
- 26 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:12
- Ünlü: 10-0 gerideyiz içim açıyor içim
Toplam 2
Yorum
kpt referandumda hayır oyu verecekler burada da ihraç'a hayır oyu verdiler. şaşılacak bir şey yok!
- Lens-Tolgay takası olmadı
Toplam 4
Yorum
bjktufan tolgay 26 lens 29 yaşında gerek yok bence lensten başka adam mı yok
- Yusuf Yazıcı yine büyüledi
Toplam 2
Yorum
erkan keskin ozan tufan gibi kazma milli takımda bu çocuk değil olacak işmi terim
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