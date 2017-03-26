 Raptors play-off'ları garantiledi – Fotomaç – 26 Mart 2017
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    26 Mart 2017, Pazar
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    Raptors play-off'ları garantiledi

    Raptors play-off'ları garantiledi

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks'i 94-86 yenen Toronto Raptors, play-off'lara yükselmeyi garantiledi.

    NBA'e 5 maçla devam edildi. Dallas Mavericks deplasmanından 94-86 galip ayrılan Toronto Raptors, normal sezonun bitimine 9 maç kala play-off listesine adını yazdırdı.

    Raptors'ı galibiyete, Serge Ibaka, DeMar DeRozan ve Patrick Patterson taşıdı. Ibaka ve DeRozan 18'er, Patterson ise 14 sayıyla oynadı.

    Mavericks'te ise Harrison Barnes'ın 23 sayı ve 7 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

    NBA'e 10 maçla devam edilecek.

    - Sonuçlar

    Dallas Mavericks-Toronto Raptors: 86-94

    Los Angeles Clippers-Utah Jazz: 108-95

    Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 115-127

    San Antonio Spurs-New York Knicks: 106-98

    Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves: 112-100

    1. 26 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 10:12
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