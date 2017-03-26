Ömer Aşık'ın son hali şoke etti!
Ülkemizi NBA'de New Orleans Pelicans formasıyla temsil eden Ömer Aşık'ın hastalık nedeniyle yaşadığı kilo kaybı şoke etti!
Bakteri kaynaklı bir hastalık geçirerek kilo kaybı yaşayan Ömer'in sezonu kapattığı açıklanmıştı. Pelicans coachu Alvin Gentry yaptığı açıklamada, "Ömer önümüzdeki sezon forma giyebilecek" dedi.
Houston Rockets maçında bir izleyici tarafından fotoğrafı çekilen Ömer Aşık'ın yaşadığı kilo kaybı net olarak görülüyor. Milli yıldızın All-Star arasında Meksika'ya gittiği ve döndüğü günden bu yana hastalığının ilerlediği kaydedildi.
Houston Rockets maçında bir izleyici tarafından fotoğrafı çekilen Ömer Aşık'ın yaşadığı kilo kaybı net olarak görülüyor. Milli yıldızın All-Star arasında Meksika'ya gittiği ve döndüğü günden bu yana hastalığının ilerlediği kaydedildi.
- 26 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kartal'dan tatsız prova
Toplam 2
Yorum
bjk advers ASTRA GİURGİU civcivine yenildik , adamlar Türkiye Liginde olsak şampiyonluğa oynarız diye düşünmüşlerdir şimdi .
- Aboubakar kızarmadan golünü attı!
Toplam 3
Yorum
bjk advers HANGİ MİLLETTEN BU İSİMLER AFRİKALI OLMASA İYİ OLUR .
- Babel’e yakın takip
Toplam 5
Yorum
bjk advers Babelden Lyon maçında santrfor performansı beklesek çok mu şey istemiş oluruz ,
Ömer Aşık'ın son hali şoke etti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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