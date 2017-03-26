 Ömer Aşık'ın son hali şoke etti! – Fotomaç – 26 Mart 2017
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    26 Mart 2017, Pazar
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    'ın son hali şoke etti!

    Ömer Aşık'ın son hali şoke etti!

    Ülkemizi 'de formasıyla temsil eden 'ın hastalık nedeniyle yaşadığı kilo kaybı şoke etti!

    Bakteri kaynaklı bir hastalık geçirerek kilo kaybı yaşayan Ömer'in sezonu kapattığı açıklanmıştı. Pelicans coachu Alvin Gentry yaptığı açıklamada, "Ömer önümüzdeki sezon forma giyebilecek" dedi.

    Houston Rockets maçında bir izleyici tarafından fotoğrafı çekilen 'ın yaşadığı kilo kaybı net olarak görülüyor. Milli yıldızın All-Star arasında Meksika'ya gittiği ve döndüğü günden bu yana hastalığının ilerlediği kaydedildi.

    1. 26 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:13
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