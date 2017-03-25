NBA'de Noah'a 20 maç men!
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından New York Knicks'te forma giyen Joakim Noah'a, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 20 maç men cezası verildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Amerikan Basketbol Oyuncuları Birliğinin ve NBA'in yasaklı madde kurallarını ihlal ettiği belirlenen 32 yaşındaki pivota, 20 maç ceza verildiği bildirildi.
4 Şubat'tan bu yana takımdaki yerini alamayan ve dizindeki sakatlığı nedeniyle normal sezonun kalan bölümünde oynaması beklenmeyen Fransız basketbolcu, çıktığı 46 maçta 5 sayı, 8,7 ribaunt ve 2,2 asist ortalamalarıyla oynadı.
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:53
- Tolga Zengin'e tribünlerden tepki
Toplam 1
Yorum
123457 olur öylee hatalar o da bizim kalecimiz
- Geçti o günler!
Toplam 19
Yorum
kartalosman kim hesap soracakki hepsi azizin yaverleri..hesap soranlar kulüpten kovuluyor hemen
- Gökhan İnler İtalya yolcusu
Toplam 12
Yorum
taraftar Şans verildi olmadı olmıyorsa fazla israra gerek yok.Genç necip gibi kuvvetli ilerde iyi olabilecek bir oyuncuya şans tanınsa daha iyi.
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