 NBA'de Noah'a 20 maç men! – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    'de Noah'a 20 maç men!

    NBA'de Noah'a 20 maç men!

    Amerikan Basketbol Ligi () takımlarından 'te forma giyen 'a, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 20 maç men cezası verildi.

    Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Amerikan Basketbol Oyuncuları Birliğinin ve 'in yasaklı madde kurallarını ihlal ettiği belirlenen 32 yaşındaki pivota, 20 maç ceza verildiği bildirildi.

    4 Şubat'tan bu yana takımdaki yerini alamayan ve dizindeki sakatlığı nedeniyle normal sezonun kalan bölümünde oynaması beklenmeyen Fransız basketbolcu, çıktığı 46 maçta 5 sayı, 8,7 ribaunt ve 2,2 asist ortalamalarıyla oynadı.

    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:53
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