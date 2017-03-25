NBA'de Noah'a 20 maç men!

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Amerikan Basketbol Oyuncuları Birliğinin ve NBA'in yasaklı madde kurallarını ihlal ettiği belirlenen 32 yaşındaki pivota, 20 maç ceza verildiği bildirildi.

4 Şubat'tan bu yana takımdaki yerini alamayan ve dizindeki sakatlığı nedeniyle normal sezonun kalan bölümünde oynaması beklenmeyen Fransız basketbolcu, çıktığı 46 maçta 5 sayı, 8,7 ribaunt ve 2,2 asist ortalamalarıyla oynadı.