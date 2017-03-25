Haftanın MVP'si Randolph

THY Avrupa Ligi'nde İspanya ekibi Real Madrid'in basketbolcusu Anthony Randolph, 28. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Real Madrid'in deplasmanda Olympiakos'u 79-73 yendiği maçta 30 verimlilik puanıyla oynayan Anthony Randolph, sezonun 28. haftasında MVP ödülüne layık görüldü.

Karşılaşmayı 21 sayı, 1 asist, 5 ribauntla tamamlayan ABD'li uzun forvet, iki sayılık atışlarda 8'de 7, üç sayılık atışlarda 2'de 1 ve serbest atışlarda ise 4'te 4 isabetle oynadı.

CSKA Moskova'dan Nando de Colo 29 verimlilik puanıyla ikinci sırada yer aldı. Fransız basketbolcu, Rus ekibi UNICS Kazan'ı 85-74 yendikleri maçta 22 sayı, 5 ribaunt ve 4 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'den Ali Muhammed ve EA7 Emporio Armani Milan'dan Miroslav Raduljica ise 27'şer verimlilik puanı ile üçüncü sırada yer aldı. ABD asıllı Türk oyuncu Ali Muhammed, Anadolu Efes'e 80-77 yenildikleri maçta 19 sayı, 8 ribaunt ve 3 asistle oynarken, Raduljica ise Brose Bamberg'e 84-76 mağlup oldukları karşılaşmayı 19 sayı, 9 ribaunt ve 1 asistle tamamladı.