20 yaşındaki Devin Booker 70 sayı attı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, genç oyuncusu Devin Booker'ın 70 sayısına rağmen konuk olduğu Boston Celtics'e 130-120 mağlup oldu.

NBA'de 10 maç oynandı. Doğu Konferansı'nda liderlik yarışını sürdüren Boston Celtics, TD Garden Arena'da ağırladığı Phoenix Suns'ı 130-120 yenerek bu sezonki galibiyet sayısını 47'ye çıkardı.

Üst üste 3'üncü kez parkeden galip ayrılan Celtics'te Isaiah Thomas 34 sayı ve 7 asistle takımının en skoreri olurken, Al Horford 15 sayı ve 10 ribaund, Jae Crowder ise 13 sayı ve 10 ribaunt ile "double-double" yaptı.

Karşılaşmanın oyuncusu ise Suns'ın 20 yaşındaki genç yeteneği Devin Booker oldu. Karşılaşmayı 70 sayıyla tamamlayan Booker, Wilt Chamberlain, Kobe Bryant, David Thompson, David Robinson ve Elgin Baylor'ın ardından bu sayıya ulaşan NBA'in 6'ncı oyuncusu unvanını elde etti. 11 isabetli üçlük kaydettiği mücadelede 8 ribaunt ve 6 asist de üreten Booker, 70 sayı barajına ulaşan en genç NBA oyuncusu olarak adını NBA tarihine yazdırdı.

İlyasova double-double'ı kılpayı kaçırdı

Doğu Konferansı'nda play-off'a kalma mücadelesi veren takımların müsabakasında Milwaukee Bucks, BMO Harris Bradley Center'da ağırladığı Atlanta Hawks'ı 100-97'lik skorla geçti.

Üst üste 3'üncü galibiyetini alarak konferansında 6'ncılığa yükselen Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 34 sayı ve 13 ribauntla galibiyette önemli pay sahibi oldu. Greg Monroe 14 sayı ve 10 ribaunt, Malcolm Brogdon 14 sayı ve 7 asistle galibiyete katkı sağladı.

Üst üste 6'ncı mağlubiyetini alarak konferansında 5'inciliğe gerileyen Hawks'ta Dennis Schroder 28 sayı, 7 ribaunt ve 7 asist, Tim Hardaway 25 sayı, Dwight Howard 20 sayı ve 12 ribaunt, ilk 5'te başlayarak 32 dakika sahada kalan milli oyuncu Ersan İlyasova ise 9 sayı, 9 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalmayla oynadı.

Wizards zorlanmadı

Washington Wizards, sezonun 44'üncü galibiyetini Verizon Center'da konuk ettiği Brooklyn Nets'i 129-108 mağlup ederek aldı.

Play-off'u garantileyen Wizards'ta John Wall 22 sayı, 9 asist ve 4 ribaunt, Bradley Beal 19 sayı, Brandon Jennings 18 sayı ve 9 asistle galibiyette etkili oldu.

Sezonun 57'nci mağlubiyetini alarak NBA'de son sıraya demir atan Nets'te, Rondae Hollis Jefferson 19 sayı ve 7 ribaunt, Justin Hamilton 20 sayı ve 6 ribauntlık performans sergiledi.

NBA'e 5 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers: 105-112

Indiana Pacers-Denver Nuggets: 117-125

Orlando Magic-Detroit Pistons: 115-87

Washington Wizards-Brooklyn Nets: 129-108

Boston Celtics-Phoenix Suns: 130-120

Chicago Bulls-Philadelphia 76ers: 107-117

Houston Rockets-New Orleans Pelicans: 117-107

Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks: 100-97

Golden State Warriors-Sacramento Kings: 114-100

Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves: 130-119