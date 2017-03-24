Spurs yine kazandı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs, konuk ettiği Memhpis Grizzlies'ı 97-90 mağlup ederek olası bir play-off eşleşmesinde avantaj sağladı.
55 galibiyetli Spurs'te LaMarcus Aldridge 23 sayı ve 8 ribaunt ile maçın en skorer oyuncusu olurken, kariyerindeki 15 bininci sayıyı da bu karşılaşmada attı. Kawhi Leonard 19 sayı ve 7 ribaunt, Patty Mills 15 sayı, Tony Parker ise 13 sayı ve 7 asistle skora destek verdi.
Sezonun 32. mağlubiyetini alan 40 galibiyetli Grizzlies'ta Mike Conley 22 sayı ve 6 asistle oynarken, Marc Gasol ise 13 sayı ve 10 ribaunt ile "double-double" yaptı.
- Mavericks son anda kazandı
Günün en çekişmeli mücadelesinde Dallas Mavericks, American Airlines Center'da ağırladığı Los Angeles Clippers'ı Harrison Barnes'ın son saniye basketiyle 97-95 mağlup etti.
Play-off'a kalma mücadelesi veren Batı Konferansı 10'uncusu Mavericks'te Seth Curry 23, Barnes 21, Dirk Nowitzki ise 14 sayıyla takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.
Batı Konferansı 5'incisi Clippers'ta Blake Griffin 21 sayıyla takımının en skoreri olurken, DeAndre Jordan 14 sayı ve 18 ribaunt ile double-double yaptı.
NBA'e 10 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Brooklyn Nets-Phoenix Suns: 126-98
Miami Heat-Toronto Raptors: 84-101
Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 97-95
San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 97-90
Portland Trail Blazers-New York Knicks: 110-95
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:42
- Tudor mührü
Toplam 4
Yorum
TUDOR Yasin Öztekin sıkışmadığı sürece arkadaşlarına pas atmıyor bu büyük bir sorun.. Kontra atakları boşa harcıyor.. Yasin yedek olmalıdır..
- Tolgay Arslan'a Milli Takım müjdesi
Toplam 4
Yorum
TS60 Zamamnında neden almanyayı seçti?
- Haydi Türkiyem tam zamanı!
Toplam 27
Yorum
ultramilli sansa bak mıllı macla gs basketın sıfresz macı aynı satte....
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