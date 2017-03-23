 NBA tarihine geçen "triple double" – Fotomaç – 23 Mart 2017
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    23 Mart 2017, Perşembe
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    NBA tarihine geçen "triple double"

    NBA tarihine geçen "triple double"

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers'ı 122-97 yenen Oklahoma City Thunder'ın all-star oyuncusu Russell Westbrook, "yüzde 100 şut isabetiyle triple double yapan ilk oyuncu" oldu.

    NBA'e 8 maçla devam edildi. Oklahoma City Thunder'ın, konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 122-97 yendiği karşılaşmada NBA tarihi açısından bir ilk yaşandı.

    Hem saha içi hem de serbest atış çizgisinden 6'da 6 isabetle oynayan Thunder'ın all-star oyun kurucusu Russell Westbrook, maçı 18 sayı, 14 asist, 11 ribauntla tamamladı. Bu sezon 35, kariyerinde ise 72. kez üç istatistikte çift hanelere ulaşan Westbrook böylece, "yüzde 100 şut isabetiyle triple double yapan ilk oyuncu" oldu.

    76ers'ta yedek oyuncu Nik Stauskas'ın 20, Robert Covington ve Dario Saric'in 12'şer sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

    - Wizards, Wall-Beal ikilisiyle kazandı

    Doğu Konferansı'nın önemli ekipleri Washington Wizards ile Atlanta Hawks arasındaki mücadeleyi, 104-100 ev sahibi Wizards kazandı.

    Wizards'ı galibiyete, John Wall ile Bradley Beal'dan oluşan gard ikilisi taşıdı. Beal 28 sayı, 9 ribaunt, 4 top çalma, Wall ise 22 sayı, 10 asist, 4 top çalmayla oynadı.

    Yenilgi serisi 5 maça çıkan Hawks'ta Tim Hardaway 29 sayı, Dennis Schroder 18 sayı, 6 asist ve Dwight Howard 14 sayı, 16 ribauntla mücadele etti. Ersan İlyasova da maçı 5 sayı, 8 ribauntla tamamladı.

    - Nuggets, Cavaliers'ı yendi

    Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Denver Nuggets, Doğu'nun lideri Cleveland Cavaliers'ı 126-113 mağlup etti.

    Ev sahibi Nuggets'ta Gary Harris 21 sayı, Will Barton 20 sayı, Nikola Jokic 16 sayı, 10 ribaunt, 7 asist ve Kenneth Faried 17 sayı, 9 ribaunt üretti.

    33 sayı atan Kyrie Irving, kenardan gelerek 19 sayı kaydeden Deron Williams ve 18 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle oynayan LeBron James, Cavaliers'ı ayakta tutmaya çalıştı.

    NBA'e 5 maçla devam edilecek.

    - Sonuçlar

    Orlando Magic-Charlotte Hornets: 102-109

    Boston Celtics-Indiana Pacers: 109-100

    Chicago Bulls-Detroit Pistons: 117-95

    Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers: 122-97

    Washington Wizards-Atlanta Hawks: 104-100

    Denver Nuggets-Cleveland Cavaliers: 126-113

    Sacramento Kings-Milwaukee Bucks: 98-116

    Utah Jazz-New York Knicks: 108-101

    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:29
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