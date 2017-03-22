 THY Eurolague’de Türk derbisi – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    THY Eurolague’de Türk derbisi

    THY Eurolague’de Türk derbisi

    THY Euroleague’de 28 hafta heyecanı yarın ve 24 Mart Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.

    Ligde bu hafta iki Türk derbisi heyecanı yaşanacak. Anadolu Efes, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Galatasaray Odeabank ise Darüşşafaka Doğuş'a konuk olacak. Olympiakos, Real Madrid'i ağırlarken, UNICS Kazan da evinde CSKA Moskova ile karşılaşacak. Haftanın kapanış maçında FC Barcelona Lassa ile Kızılyıldız, İspanya'da karşı karşıya gelecek.

    THY Euroleague'in 28. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

    Yarın
    20.30 Anadolu Efes - Fenerbahçe
    22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Zalgiris Kaunas
    22.45 EA7 Olimpia Milano - Brose Baskets Bamberg
    23.00 Baskonia - Panathinaikos Superfoods

    24 Mart Cuma
    19.00 UNICS Kazan - CSKA Moskova
    20.15 Darüşşafaka Doğuş - Galatasaray Odeabank
    22.00 Olympiakos - Real Madrid
    23.00 FC Barcelona Lassa - Kızılyıldız
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:37
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