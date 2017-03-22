THY Eurolague’de Türk derbisi
THY Euroleague’de 28 hafta heyecanı yarın ve 24 Mart Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.
THY Euroleague'in 28. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın
20.30 Anadolu Efes - Fenerbahçe
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Zalgiris Kaunas
22.45 EA7 Olimpia Milano - Brose Baskets Bamberg
23.00 Baskonia - Panathinaikos Superfoods
24 Mart Cuma
19.00 UNICS Kazan - CSKA Moskova
20.15 Darüşşafaka Doğuş - Galatasaray Odeabank
22.00 Olympiakos - Real Madrid
23.00 FC Barcelona Lassa - Kızılyıldız
- 22 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:37
- Aslan TT yapacak
Toplam 13
Yorum
cem ee artık gs . bu iki futbolcuya 20 mily. euro vermezse ayıp olur. şanına yakışmaz. koskoca gs tasarruf mu yapacak di mi ama
- Arena artık G.Saray’ın
Toplam 5
Yorum
hagi10 güzelleştirin artık şu stadın dışını beton inşşat gibi duruyo. o güzelim mecidiyeköyü bıraktık geldik buraya daha yeni kullanım hakkını alıy
- Cezalı diye üzüleyim mi?
Toplam 2
Yorum
hattrick Hayır sevinmen gerekir !
THY Eurolague’de Türk derbisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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