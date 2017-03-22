DeMarcus Cousins'tan 41 sayı

NBA’de New Orleans Pelicans, Smoothie King Center'da karşılaştığı Memphis Grizzlies'ı 95-82 mağlup etti. Pelicans'ta galibiyetin mimarlarından DeMarcus Cousins 41 sayı, 17 ribaund ile oynadı.

NBA'de normal sezon heyecanı 8 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Ömer Aşık'ın hastalığından dolayı forma giymediği karşılaşmada New Orleans Pelicans, Memphis Grizzlies'ı evinde 95-82 mağlup ederek üst üste 3 galibiyetini aldı. Pelicans'ta DeMarcus Cousins; 41 sayı, 17 ribaund, Anthony Davis 19 sayı, 13 ribaund ve Jrue Holiday 11 sayı, 6 asist ile mücadele etti. Memphis'te ise Mike Conley 16 sayı, 6 ribaund ile oynayarak takımını sırtladı.



Lakers, kötü seriyi durduramadı

Los Angeles Clippers, Staples Center'da karşı karşıya geldiği Los Angeles Lakers'ı 133-109 yendi. Clippers'ta Chris Paul 27 sayı, 8 ribaund, JJ Redick 24 sayı, 3 ribaund ile oynarken, Lakers'ta ise Brandon Igram 21 sayı, 5 ribaund ile mücadele etti. Clippers, bu maçla üst üste 3. galibiyetini elde ederken, Lakers da üst üste 6. mağlubiyetini aldı.



Warriors'tan 57. galibiyet

Golden State Warriors, American Airlines Center'da oynadığı Dallas Mavericks'i 112-87 mağlup etti ve bu sezonki 57. galibiyetini aldı. Warriors'ta Klay Thompson 23 sayı, 3 ribaund, Ian Clark da 18 sayı, 4 ribaund ile oynayarak galibiyeti getirdi. Dallas'ta ise Alman yıldız Dirk Nowitzki 16 sayı, 9 ribaund ile takımına katkıda bulundu. NBA'de normal sezon heyecanı yarın oynanacak 8 karşılaşma ise sürecek.

NBA'de oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları şöyle:



Toronto Raptors: 122 - Chicago Bulls: 120

Brooklyn Nets: 98 - Detroit Pistons: 96

Miami Heat: 112 - Phoenix Suns: 97

New Orleans Pelicans: 95 - Memphis Grizzlies: 82

Dallas Mavericks: 87 - Golden State Warriors: 112

Minnesota Timberwolves: 93 - San Antonio Spurs: 100

Portland Trail Blazers: 90 - Milwaukee Bucks: 93

Los Angeles Lakers : 109 - Los Angeles Clippers: 133