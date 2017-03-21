Warriors'tan üst üste 4. galibiyet

NBA'e 7 maçla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip takımı Golden State Warriors, Oklahoma City Thunder'a konuk oldu.

Son günlerde Warriorslı Stephen Curry ile Thunderlı Russell Westbrook arasında kimin En Değerli Oyuncu ödülünü alması gerektiğine dair yaşanan söz düellosu, maça da yansıdı. Westbrook'un, ilk yarının sonundaki hava atışı sırasında itişen Curry ile Semaj Christon'ın arasına girmesiyle saha bir anda karıştı. Tartışma, diğer oyuncular ve hakemlerin araya girmesiyle sona erdi.

Warriors, Klay Thompson'ın 34 sayı, 6 ribaunt ve Curry'nin 23 sayı, 6 asistlik performansı sayesinde sahadan 111-95 galip ayrıldı.

Westbrook'un 15 sayıyla sezonun 2. en düşük skoruna ulaştığı Thunder'da Victor Oladipo 17 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle oynadı.

- Rockets, Harden'ın basketiyle kazandı

Houston Rockets, ağırladığı Denver Nuggets'ı, James Harden'ın bitime 2,4 saniye kala attığı turnikeyle 125-124 yendi.

Maçı 39 sayı, 11 asist, 7 ribaunt, 4 top çalmayla tamamlayan Rockets'ın all-star oyun kurucusu Harden, bu sezon 25. kez 30 sayı ve 10 asist barajlarını geçti.

Nuggets'ta Gary Harris'in 28 sayı, 3 top çalma, Will Barton'ın 24 sayı, 8 asist, 7 ribaunt ve Nikola Jokic'in 22 sayı, 13 ribaunt, 8 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

- Ersan'dan Hornets'a karşı 13 sayı

Milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Atlanta Hawks'un Charlotte Hornets'a 105-90 yenildiği karşılaşmada, 13 sayı ve 6 ribaunt üretti.

Hornets'ı galibiyete, 16'şar sayı kaydeden Nicolas Batum ve Kemba Walker, 14 sayı, 5 asistle oynayan Frank Kaminsky, 13 sayı, 8 ribauntla mücadele eden Marvin Williams taşıdı.

NBA'e 8 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Charlotte Hornets-Atlanta Hawks: 105-90

Indiana Pacers-Utah Jazz: 107-100

Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 112-109 (uzatmada)

Boston Celtics-Washington Wizards: 110-102

Houston Rockets-Denver Nuggets: 125-124

Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 95-111

Los Angeles Clippers-New York Knicks: 114-105