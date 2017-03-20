Cavaliers play-off'ları garantiledi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers'ı 125-120 yenen Cleveland Cavaliers, play-off'lara yükselmeyi garantiledi.
Cavaliers'ı galibiyete, toplam 101 sayı atan Kyrie Irving, LeBron James ve Kevin Love taşıdı. Irving 46 sayı, James 34 sayı, 7 asist, 6 ribaunt, Love ise 21 sayı, 15 ribauntla oynadı.
Lakers'ta ise maçı 40 sayı, 6 asistle tamamlayan D'Angelo Russell, kulüp tarihinin 40 sayı barajını geçen en genç oyuncusu olmayı başardı.
- Lillard'dan Heat potasına 49 sayı
Doğu Konferansı'nda play-off kovalayan Miami Heat ile Batı'da play-off mücadelesi veren Portland Trail Blazers arasındaki karşılaşmayı, 115-104 misafir ekip Trail Blazers kazandı.
49 sayıyla sezonun kendisi adına en yüksek skoruna ulaşan Trail Blazerslı Damian Lillard, 9 üç sayılık basketle de kariyer rekorunu egale etti.
Üst üste 3. galibiyetini alan Trail Blazers'ta Jusuf Nurkic 21 sayı, 12 ribaunt ve C.J. McCollum 18 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üretti.
Heat'te yedek oyuncu James Johnson'ın 24 sayı, 7 ribaunt, 5 asist ve Hasan Whiteside'ın 17 sayı, 10 ribaunt, 3 blokluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.
NBA'e 7 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Brooklyn Nets-Dallas Mavericks: 104-111
Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 105-99
Detroit Pistons-Phoenix Suns: 112-95
Miami Heat-Portland Trail Blazers: 104-115
New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 123-109
Toronto Raptors-Indiana Pacers: 116-91
San Antonio Spurs-Sacramento Kings: 118-102
Los Angeles Lakers-Cleveland Cavaliers: 120-125
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:48
- Hesap tutmadı
Toplam 16
Yorum
murat1903 renklilere bay uydurma bir penaltı die tutturmuşlar ne penaldtısı br de 2 tane hee tabi tabi :D haksız yere verilen kırmızı kart ne olcek ;)
- Sil baştan
Toplam 13
Yorum
KaanFb Sezin başında bu isimleri aynen ben yazdım bunlar 2 lig topçu dedim benle dalga gectiler bunlara mehmet topla ve alper potuguda ekleyin.
- ''TFF Başkanı da eski Beşiktaş başkanı!''
Toplam 26
Yorum
ağzı olan konuşuyor bu tür anlamsız konuşmalara ister maçtan önce ister sonra yasak gelmeli maç oynanmadan hakem hakkında kötü konuşmalar suç olmalı.
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