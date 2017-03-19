Ersan'ın 23 sayısı Hawks'a yetmedi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Atlanta Hawks, sahasında Portland Trail Blazers'a 113-97 yenildi.
Philips Arena'da konuk ettiği rakibi karşısında bu sezon 69. maçında 32. yenilgisini yaşayan Hawks'ta Tim Hardaway Jr 22, Dwight Howard 14, Kent Bazemore 12 sayı attı.
Play-off mücadelesini sürdüren Batı Konferansı 9'uncusu Trail Blazers'ta Damian Lillard 27, CJ McCollum 22 sayıyla sezonun 31'inci galibiyetine katkı sağladı.
- Harden'dan üst üste 4'üncü "triple-double"
Houston Rockets, yıldız basketbolcusu James Harden'ın art arda 4'üncü, sezonun 19'uncu "triple-double"ını yaptığı maçta Denver Nuggets'ı 109-105 mağlup etti.
Rockets, Pepsi Center'da konuk olduğu rakibini Harden'ın 40 sayı, 10 ribaunt, 10 asistlik performansıyla geçmeyi başardı. Harden, bu sezon 7'nci kez 40 sayılık "triple-double"a imza attı. Sezonun 48'inci galibiyetini alan Batı Konferansı 3'üncüsü Rockets'ta Clint Capela 16, Nene 14 sayı üretti.
Bu sezon 36. maçını kaybeden Batı Konferansı 8'incisi Nuggets'ta Garry Harris 17, Nikola Jokic 16 sayı buldu.
NBA'e 8 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings: 110-94
Atlanta Hawks-Portland Trail Blazers: 97-113
Charlotte Hornets-Washington Wizards: 98-93
Los Angeles Clippers-Cleveland Cavaliers: 108-78
Chicago Bulls-Utah Jazz: 95-86
Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs: 104-96
Denver Nuggets-Houston Rockets: 105-109
Golden State Warriors-Milwaukee Bucks: 117-92
- 19 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:32
- Sneijder kayıptı
Toplam 1
Yorum
yasar kemal snider takimi ferenliyor sanki herkes topu ona atmaya mecbur, fiziken cok kotu durumda tudor efendi baslasana maca jposue ile adam top tutuy
- Trabzon’a Cavanda
Toplam 1
Yorum
yasar kemal tudor mudor hikaye1 takimin duzelecegini sanmiyorum, buda bilic gibi show yapiyor,sneider kosamiyor savunma felaket derecede kotu podolski ?
- Lens harekatı
Toplam 1
Yorum
Açılın Ben Beşiktaşlıyım FENERDEN FUTBOLCU FALAN KESİNLİKLE İSTEMİYORUZ BUNU BEŞİKTAŞ'IN TÜM YÖNETİCİLERİ BÖYLE BİLSİN. ALIRSANIZ NE MAÇA GELİRİZ NE FORMA ALIRIZ.
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