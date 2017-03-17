Gasol ile Westbrook'tan "triple-double"
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies, İspanyol oyuncusu Marc Gasol'un "triple-double" yaptığı mücadelede konuk olduğu Atlanta Hawks'ı 103-91 mağlup ederken Oklahoma City Thunder, yıldız oyuncusu Russell Westbrook'un sezonun 34'üncü triple-double'ını yaptığı maçta deplasmanda Toronto Raptors'ı 123-102 yendi.
Grizzlies'in İspanyol yıldızı Marc Gasol, 18 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle triple-double, Mike Conley (22 sayı ve 12 asist) ve JaMychal Green ise (14 sayı ve 12 ribaunt) "double-double" yaparak takımının galibiyetinde önemli pay sahibi oldu.
Sezonun 31. mağlubiyetini alan Hawks'ta Tim Hardaway 18, Taurean Prince ve Kent Bazemore 16'şar sayıyla oynadı. 14 dakika süre alan milli oyuncu Ersan İlyasova ise 6 sayı ve 5 ribaunt üretti.
- Westbrook'tan 34'üncü triple-double
Oklahoma City Thunder, yıldız oyuncusu Russell Westbrook'un sezonun 34'üncü triple-double'ını yaptığı maçta deplasmanda Toronto Raptors'ı 123-102 mağlup etti.
Üste üste 4'üncü galibiyetini alan Thunder'da Westbrook 24 sayı, 10 ribaunt ve 16 asistle bu sezon 34. triple-double'ını yaptı. Victor Oladipo ise 23 sayı ve 5 ribauntluk performans sergiledi.
Air Canada Centre'da bu sezon 12'nci kez yenilen Raptors'ta DeMar DeRozan 22, Norman Powell 13 sayı, Cory Joseph ise 11 sayı ve 6 asist üretti.
- LeBron'dan double-double
Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena'da konuk ettiği Utah Jazz'ı 91-83 mağlup ederek galibiyet sayısını 45'e çıkardı ve Doğu Konferansı'nda liderliğini sürdürdü.
Cavaliers'ın all-star oyuncusu LeBron James 33 sayı ve 10 ribaunt ile double-double yaptı. Kyrie Irving 21 sayı, Kevin Love ise 10 sayı ve 9 ribaunt ile galibiyette pay sahibi oldu.
Sezonun 26'ncı mağlubiyetini alan 43 galibiyetli Jazz'da Rudy Gobert 20 sayı ve 19 ribaunt ile double-double yapsa da çabası yenilgiyi önleyemedi.
NBA'e 8 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Cleveland Cavaliers-Utah Jazz: 91-83
Toronto Raptors-Oklahoma City Thunder: 102-123
Atlanta Hawks-Memphis Grizzlies: 91-103
New York Knicks-Brooklyn Nets: 110-121
Denver Nuggets-Los Angeles Clippers: 129-114
Golden State Warriors-Orlando Magic: 122-92
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:14
- Yasin zirvesi
Toplam 4
Yorum
...... İLERİ ÇIKIP SAVUNMASI OLMAYAN BİR FUTBOLCU. SADECE HÜCUMLA OLMUYOR BU İŞ.İSTEDİĞİ PARAYI GETİRSİN VE GİTSİN. YERİNEDE HEM SAVUNMACI HEM HÜCU
- İşte Ersun Yanal'ın G.Saray karnesi
Toplam 2
Yorum
ERDO61 YENİLE YENİLE YENMEYİ ÖĞRENEN BİR TS VAR. AMA YARIN İŞİMİZ ÇOK ZOR. BİLENMİŞ BİR GS İLE OYNAYACAKLAR. BECERİLERİ DE TS DEN ÜST SEVİYEDE..
- Sağ beke Ahmet Oğuz
Toplam 14
Yorum
....... BU TUDOR UN KARARI DEĞİL. İKİ MAÇTA MI TANIDI AHMET OĞUZ U TUDOR. İNŞALLAH BEĞENDİKLERİ GİBİ ÇIKAR VE GS YA ÇOOK FAYDALI OLUR.
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