Gasol ile Westbrook'tan "triple-double"

NBA'e 6 maçla devam edildi. Philips Arena'da Atlanta Hawks'ın konuğu olan Memphis Grizzlies, rakibini 103-91'le geçerek sezonun 39'uncu, üst üste ise 3'üncü galibiyetini elde etti.

Grizzlies'in İspanyol yıldızı Marc Gasol, 18 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle triple-double, Mike Conley (22 sayı ve 12 asist) ve JaMychal Green ise (14 sayı ve 12 ribaunt) "double-double" yaparak takımının galibiyetinde önemli pay sahibi oldu.

Sezonun 31. mağlubiyetini alan Hawks'ta Tim Hardaway 18, Taurean Prince ve Kent Bazemore 16'şar sayıyla oynadı. 14 dakika süre alan milli oyuncu Ersan İlyasova ise 6 sayı ve 5 ribaunt üretti.

- Westbrook'tan 34'üncü triple-double

Oklahoma City Thunder, yıldız oyuncusu Russell Westbrook'un sezonun 34'üncü triple-double'ını yaptığı maçta deplasmanda Toronto Raptors'ı 123-102 mağlup etti.

Üste üste 4'üncü galibiyetini alan Thunder'da Westbrook 24 sayı, 10 ribaunt ve 16 asistle bu sezon 34. triple-double'ını yaptı. Victor Oladipo ise 23 sayı ve 5 ribauntluk performans sergiledi.

Air Canada Centre'da bu sezon 12'nci kez yenilen Raptors'ta DeMar DeRozan 22, Norman Powell 13 sayı, Cory Joseph ise 11 sayı ve 6 asist üretti.

- LeBron'dan double-double

Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena'da konuk ettiği Utah Jazz'ı 91-83 mağlup ederek galibiyet sayısını 45'e çıkardı ve Doğu Konferansı'nda liderliğini sürdürdü.

Cavaliers'ın all-star oyuncusu LeBron James 33 sayı ve 10 ribaunt ile double-double yaptı. Kyrie Irving 21 sayı, Kevin Love ise 10 sayı ve 9 ribaunt ile galibiyette pay sahibi oldu.

Sezonun 26'ncı mağlubiyetini alan 43 galibiyetli Jazz'da Rudy Gobert 20 sayı ve 19 ribaunt ile double-double yapsa da çabası yenilgiyi önleyemedi.

NBA'e 8 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Utah Jazz: 91-83

Toronto Raptors-Oklahoma City Thunder: 102-123

Atlanta Hawks-Memphis Grizzlies: 91-103

New York Knicks-Brooklyn Nets: 110-121

Denver Nuggets-Los Angeles Clippers: 129-114

Golden State Warriors-Orlando Magic: 122-92