Wade sezonu kapattı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Chicago Bulls'un all-star gardı Dwyane Wade, sağ dirseğindeki kırık nedeniyle sezonun kalan bölümünde oynayamayacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bulls'un Memphis Grizzlies'e 98-91 yenildiği maçta Zach Randolph'a çarpışması sonucu sakatlanan Wade'in sağ dirseğinde, burkulmanın yanı sıra ufak da bir kırık tespit edildi.
Normal sezonun bitimine 14 maç kala Doğu Konferansı'nın 10. sırasında yer alan Bulls'un önemli parçalarından Wade'in, sezonu kapattığı belirtildi.
Kariyerinde 3 NBA şampiyonluğu kazanan ve 23,3 sayı, 5,7 asist, 4,8 ribaunt ortalamaları bulunan 35 yaşındaki basketbolcu, bu sezon maç başına 18,6 sayı, 4,5 ribaunt, 3,9 asist üretiyordu.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:34
- Fenerbahçe ile Konyaspor 32. randevuda
Toplam 1
Yorum
cavalry fb nin bu sezonki en rahat maçı olacak. en az dört fark atar Aykut un takımına..
- Cimbom'dan flaş transfer atağı
Toplam 6
Yorum
galata Tolga Ciğerci,de ne var ya adam iyi oynadinda bir anda de jong geldi yedek kaldi.bir iki hafta zaman lazim Tolga cok iyi oyuncu.Tolgay olmas
- Tolunay Kafkas'tan sezon sonu yorumu
Toplam 1
Yorum
Özgür Hocalığın h si yok sende sadece rakibi bozmak için taktik yapıyorsun yenmek için değil ligde 17 gol atmışınız 3 cihat zamanında
Wade sezonu kapattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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