Wade sezonu kapattı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bulls'un Memphis Grizzlies'e 98-91 yenildiği maçta Zach Randolph'a çarpışması sonucu sakatlanan Wade'in sağ dirseğinde, burkulmanın yanı sıra ufak da bir kırık tespit edildi.

Normal sezonun bitimine 14 maç kala Doğu Konferansı'nın 10. sırasında yer alan Bulls'un önemli parçalarından Wade'in, sezonu kapattığı belirtildi.

Kariyerinde 3 NBA şampiyonluğu kazanan ve 23,3 sayı, 5,7 asist, 4,8 ribaunt ortalamaları bulunan 35 yaşındaki basketbolcu, bu sezon maç başına 18,6 sayı, 4,5 ribaunt, 3,9 asist üretiyordu.