 Wade sezonu kapattı – Fotomaç – 16 Mart 2017
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    16 Mart 2017, Perşembe
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    Wade sezonu kapattı

    Wade sezonu kapattı

    Amerikan Basketbol Ligi () takımlarından 'un all-star gardı , sağ dirseğindeki kırık nedeniyle sezonun kalan bölümünde oynayamayacak.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bulls'un Memphis Grizzlies'e 98-91 yenildiği maçta Zach Randolph'a çarpışması sonucu sakatlanan Wade'in sağ dirseğinde, burkulmanın yanı sıra ufak da bir kırık tespit edildi.

    Normal sezonun bitimine 14 maç kala Doğu Konferansı'nın 10. sırasında yer alan Bulls'un önemli parçalarından Wade'in, sezonu kapattığı belirtildi.

    Kariyerinde 3 şampiyonluğu kazanan ve 23,3 sayı, 5,7 asist, 4,8 ribaunt ortalamaları bulunan 35 yaşındaki basketbolcu, bu sezon maç başına 18,6 sayı, 4,5 ribaunt, 3,9 asist üretiyordu.

    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:34
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