Harden'dan 17'nci "triple-double"
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, yıldızı James Harden'ın "triple-double" yaptığı maçta Los Angeles Lakers'ı 39 sayı farkla 139-100 yendi.
Toyota Center'da oynanan karşılaşmada Harden, 18 sayı, 12 ribaunt, 13 asistle sezonun 17'nci "triple-double"ını yaparak Rockets'ın galibiyetinde başrol oynadı. Ev sahibi Rockets'ta Lou Williams 30, Trevor Ariza 20 sayı attı.
Lakers'ta Julis Randle 32, Brandon Ingram ve Jordan Clarkson 18'er sayı kaydetti.
- Trail Blazers, Spurs'ü deplasmanda geçti
Batı Konferansı 9'uncusu Portland Trail Blazers, ikinci sırada bulunan San Antonio Spurs'ü deplasmanda 110-106 mağlup etti.
AT&T Center'da oynanan maçta Damian Lillard (36) ve CJ McCollum (26) attıkları 62 sayıyla galibiyette ön plana çıktı. Sezonun 30'uncu galibiyetine ulaşan Trail Blazers'ta Jusuf Nurkic 16, Noah Vonleh 12 sayı buldu.
Sezonun 15. mağlubiyetini yaşayan Spurs'te Kawhi Leonard 34, LaMarcus Aldridge 19 sayı üretti.
NBA'e 6 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Washington Wizards-Dallas Mavericks: 107-112
Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 98-77
Boston Celtics-Minnesota Timberwolves: 117-104
Miami Heat-New Orleans Pelicans: 120-112
Detroit Pistons-Utah Jazz: 83-97
Chicago Bulls-Memphis Grizzlies: 91-98
Houston Rockets-Los Angeles Lakers: 139-100
San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers: 106-110
Phoenix Suns-Sacramento Kings: 101-107
Los Angeles Clippers-Milwaukee Bucks: 96-97
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:07
- 40 yıllık Trabzonlu
Toplam 2
Yorum
mr61 adamın dibi... onur dan sonra okay, uğur, yusuf yazıcı ve olcay Trabzonun herşeyi oldu..
- Kupayı ancak siz getirirsiniz
Toplam 9
Yorum
Bjk Inanmak başarmanın yarisidir inanın cocuklar bizden iyi oynayan takim yok
- 2000 Aslan gidiyor
Toplam 2
Yorum
Gitmeyin O maç belli Trabzon alacak. Ben açıkçası bir GS'li olarak ne Tudor'a nede ruhsuz takımıma güvenmiyorum, o maçta 1 puan alabilirsek iyidir..
Harden'dan 17'nci "triple-double" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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