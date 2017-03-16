 Harden'dan 17'nci "triple-double" – Fotomaç – 16 Mart 2017
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    16 Mart 2017, Perşembe
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    Harden'dan 17'nci "triple-double"

    Harden'dan 17'nci "triple-double"

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, yıldızı James Harden'ın "triple-double" yaptığı maçta Los Angeles Lakers'ı 39 sayı farkla 139-100 yendi.

    NBA'e 10 maçla devam edildi. Batı Konferansı üçüncüsü Rockets, sahasında son sırada bulunan Lakers'ı 139-100 mağlup ederek, 68. maçında 47. galibiyetini aldı.

    Toyota Center'da oynanan karşılaşmada Harden, 18 sayı, 12 ribaunt, 13 asistle sezonun 17'nci "triple-double"ını yaparak Rockets'ın galibiyetinde başrol oynadı. Ev sahibi Rockets'ta Lou Williams 30, Trevor Ariza 20 sayı attı.

    Lakers'ta Julis Randle 32, Brandon Ingram ve Jordan Clarkson 18'er sayı kaydetti.

    - Trail Blazers, Spurs'ü deplasmanda geçti

    Batı Konferansı 9'uncusu Portland Trail Blazers, ikinci sırada bulunan San Antonio Spurs'ü deplasmanda 110-106 mağlup etti.

    AT&T Center'da oynanan maçta Damian Lillard (36) ve CJ McCollum (26) attıkları 62 sayıyla galibiyette ön plana çıktı. Sezonun 30'uncu galibiyetine ulaşan Trail Blazers'ta Jusuf Nurkic 16, Noah Vonleh 12 sayı buldu.

    Sezonun 15. mağlubiyetini yaşayan Spurs'te Kawhi Leonard 34, LaMarcus Aldridge 19 sayı üretti.

    NBA'e 6 maçla devam edilecek.

    - Sonuçlar

    Washington Wizards-Dallas Mavericks: 107-112

    Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 98-77

    Boston Celtics-Minnesota Timberwolves: 117-104

    Miami Heat-New Orleans Pelicans: 120-112

    Detroit Pistons-Utah Jazz: 83-97

    Chicago Bulls-Memphis Grizzlies: 91-98

    Houston Rockets-Los Angeles Lakers: 139-100

    San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers: 106-110

    Phoenix Suns-Sacramento Kings: 101-107

    Los Angeles Clippers-Milwaukee Bucks: 96-97

    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:07
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