Eski Fenerbahçeli oyuncu NBA draftına katılacak
Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Basketbol Ligi takımlarından North Carolina State forması giyen Türk oyuncu Ömer Faruk Yurtseven, bu yılki Amerikan Basketbol Ligi (NBA) draftına katılacağını bildirdi.
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 18 yaşındaki basketbolcunun kararıyla ilgili açıklama yapan North Carolina State basın sözcüsü Craig Hammel, Ömer Faruk Yurtseven'in 2017 NBA draftında kendini deneyeceğini, tekrar NCAA Basketbol Ligi'ne dönme ihtimalinin bulunduğunu ifade etti.
Türk pivot takımı North Carolina State'te bu sezon 5,9 sayı ve 4,4 ribaunt ortalamasıyla oynuyor.
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:18
- Terim: Kalbim Beşiktaş’la
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Yorum
thebarbaros iyi tanırız.adana'da oynadığı yıl "sadece beşiktaş'ta oynarım" demişti.bjk'nin beceriksiz yönetimi sayesinde gs'ye gitti. tıpkı m.oktay gibi
- ''Trabzon kazanır''
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BELEŞ TRABZON KAZANMAZ MI? TERMİNATÖRLER SİZE ÇALIŞIYOR. BJK NİN İKİZİ GİBİSİNİZ. BELEŞ STAT BELEŞ TRANSFER PARALARI İKİ KULÜP İÇİN GEÇERLİ.
- Şampiyon biziz
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MEMO HADİ ORDAN SONRADAN GÖRME FUTBOLCU BOZUNTUSU
Eski Fenerbahçeli oyuncu NBA draftına katılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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