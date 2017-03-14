San Antonio Spurs, Warriors'ı yakaladı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs, konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 107-99 yenerek bu sezonki 52. galibiyetini aldı.
Spurs'un all-star oyuncusu Kawhi Leonard, mücadeleyi 31 sayıyla tamamlayarak galibiyette başrol oynadı. Ev sahibi ekipte Patty Mills 15, David Lee ve Danny Green ise 14'er sayıyla galibiyete katkı verdi.
Üç maçlık galibiyet serisi son bulan Hawks'ta Dennis Schroder 22, Tim Hardaway Jr.'nin ise 17 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.
Bu sezon sahadan 30. kez mağlup ayrılan Hawks'ta milli basketbolcu Ersan İlyasova, müsabakada 8 sayı, 5 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalmayla oynadı.
- Towns'tan 39 sayı
Batı Konferansı ekibi Minnesota Timberwolves, konuk ettiği Washington Wizards'ı 119-104'lük skorla geçerek son 4 maçta 3. galibiyetini aldı.
Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns, 39 sayı ve 13 ribauntluk performansıyla galibiyette başrolü üstlendi. Ev sahibi ekibin İspanyol oyuncusu Ricky Rubio 22 sayı, 19 asist, eski Fenerbahçeli Nemanja Bjelica da 16 sayı ve 10 ribaunt üretti.
Beş maç sonra kaybeden Doğu Konferansı üçüncüsü Wizards'ta John Wall 27, Bradley Beal da 20 sayı kaydetti.
NBA'e 5 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Charlotte Hornets-Chicago Bulls: 109-115
Toronto Raptors-Dallas Mavericks: 100-78
Memphis Grizzlies-Milwaukee Bucks: 113-93
San Antonio Spurs-Atlanta Hawks: 107-99
Minnesota Timberwolves-Washington Wizards: 119-104
Utah Jazz-Los Angeles Clippers: 114-108
Sacramento Kings-Orlando Magic: 120-115
Denver Nuggets-Los Angeles Lakers: 129-101
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 10:38
- Lens atağı cuma günü
Toplam 17
Yorum
eraycan lens istikrarsız oynarsa katkı sağlar ama yerli oyuncuya karılık yabancı oyuncu alacaksak bu sene yerli oyuncu tarnsferi şart
- Lens atağı cuma günü
Toplam 17
Yorum
eraycan fbliler sizin istemediğiniz gökhan banko oynuyor canerde sakatlanmasa katkısını gördük siz bjk nin istediklerini aldınızda ne oldu dökülüyor
- Olympiakos’ta 7 eksikli maç!
Toplam 1
Yorum
SELİM TEMİZ/MERSİN "GALATASARAYLIYIN VE DİYORUM Kİ: BEŞİKTAŞ BU MAÇI ÇOOK RAHAT ALACAK 5 GOL ATARAK HEM DE..!"
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