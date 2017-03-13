 James Harden'dan 16'ncı "triple-double" – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    James Harden'dan 16'ncı "triple-double"

    James Harden'dan 16'ncı "triple-double"

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, yıldızı James Harden'ın "triple-double" yaptığı maçta Cleveland Cavaliers'ı 117-112 mağlup etti.

    NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı 3'üncüsü Rockets, Toyota Center'da ağırladığı Doğu Konferansı lideri Cavaliers'ı 117-112 yenerek 67. maçında 46. galibiyetini aldı.

    Rockets'ta 38 sayı, 11 asist, 10 ribauntla oynayan Harden, bu sezon 16'ncı kez "triple-double" yaptı. Ev sahibi takımda Ryan Anderson 16, Patrick Beverley ve Eric Gordon 13'er sayı kaydetti.

    Son 5 maçta 4'üncü olmak üzere sezonun 22'nci yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta LeBron James 30, Kyrie Irving 28 sayı üretti.

    - Saric'ten kariyer rekoru

    Geçen sezon Anadolu Efes forması giyen Hırvat Dario Saric, takımı Philadelphia 76ers'ın Los Angeles Lakers'ı deplasmanda 118-116 yendiği mücadelede kariyer sayı rekoru kırdı.

    Saric, Staples Center'da oynanan maçta 29 sayı, 7 ribaunt, 5 asistlik performans sergileyerek Philadelphia'nın bu sezonki 24'üncü galibiyetinde başrol oynadı. Konuk ekipte Jahlil Okafor 23, Timothe Luwawu-Cabarrot 18 sayı buldu.

    Batı Konferansı'nda son sırada yer alan Lakers'ta Jordan Clarkson 30, Julius Randle 21, Brandon Ingram 12 sayı attı.

    NBA'e 8 maçla devam edilecek.

    - Sonuçlar

    Boston Celtics-Chicago Bulls: 100-80

    Brooklyn Nets-New York Knicks: 120-112

    Indiana Pacers-Miami Heat: 102-98

    Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 101-110

    Houston Rockets-Cleveland Cavaliers: 117-112

    Los Angeles Lakers-Philadelphia 76ers: 116-118

    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:14
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