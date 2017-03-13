James Harden'dan 16'ncı "triple-double"
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, yıldızı James Harden'ın "triple-double" yaptığı maçta Cleveland Cavaliers'ı 117-112 mağlup etti.
Rockets'ta 38 sayı, 11 asist, 10 ribauntla oynayan Harden, bu sezon 16'ncı kez "triple-double" yaptı. Ev sahibi takımda Ryan Anderson 16, Patrick Beverley ve Eric Gordon 13'er sayı kaydetti.
Son 5 maçta 4'üncü olmak üzere sezonun 22'nci yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta LeBron James 30, Kyrie Irving 28 sayı üretti.
- Saric'ten kariyer rekoru
Geçen sezon Anadolu Efes forması giyen Hırvat Dario Saric, takımı Philadelphia 76ers'ın Los Angeles Lakers'ı deplasmanda 118-116 yendiği mücadelede kariyer sayı rekoru kırdı.
Saric, Staples Center'da oynanan maçta 29 sayı, 7 ribaunt, 5 asistlik performans sergileyerek Philadelphia'nın bu sezonki 24'üncü galibiyetinde başrol oynadı. Konuk ekipte Jahlil Okafor 23, Timothe Luwawu-Cabarrot 18 sayı buldu.
Batı Konferansı'nda son sırada yer alan Lakers'ta Jordan Clarkson 30, Julius Randle 21, Brandon Ingram 12 sayı attı.
NBA'e 8 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Boston Celtics-Chicago Bulls: 100-80
Brooklyn Nets-New York Knicks: 120-112
Indiana Pacers-Miami Heat: 102-98
Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 101-110
Houston Rockets-Cleveland Cavaliers: 117-112
Los Angeles Lakers-Philadelphia 76ers: 116-118
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:14
- Beşiktaş'tan resmi açıklama yapıldı
Toplam 7
Yorum
garaudy sanki pique sanki sergio ramos mubarek....ne lan bu alti ustu marcelo....birsürü adam var yerine oynayacak...
- ''Nereye vuracağını biliyordum!''
Toplam 3
Yorum
........ GS DA SEN VARSAN SORUN YOK EFSANEMİZ SEVGİLİ MUSLERA.
- Atiba çizgiden top da çıkardı
Toplam 3
Yorum
bjk gerçek bir profesyonel...
James Harden'dan 16'ncı "triple-double" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.