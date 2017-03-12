Westbrook, efsane ismi geride bıraktı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder'ın yıldızı Russell Westbrook, Utah Jazz'ı 112-104 yendikleri maçta sezonun 32. "triple-double"ını yaparak bu alanda Wilt Chamberlain'i geride bıraktı.
Thunder'da 33 sayı, 11 ribaunt, 14 asistle oynayan Westbrook, sezonun 32. "triple-double"ını yaptı. NBA'de bir sezonda en fazla "triple-double" yapan oyuncular sıralamasında ikinciliği paylaştığı Los Angeles Lakers ve Philadelphia 76ers efsanesi Wilt Chamberlain'i (31) geçen Westbrook, bu istatistikte zirvede bulunan Oscar Robertson'a (41) bir adım daha yaklaştı. Jazz karşısında Victor Oladipo 22, Taj Gibson 15 sayıyla ev sahibi ekibin galibiyetine katkıda bulundu.
Batı Konferansı 4'üncüsü Jazz'da Dante Exum 22, Alec Burks 21 sayıyla oynadı.
- Ersanlı Hawks'tan üst üste 3. galibiyet
Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Atlanta Hawks, FedEx Forum'da konuk olduğu Memphis Grizzlies'ı 107-90 yenerek art arda 3. olmak üzere sezonun 37. galibiyetine ulaştı.
Doğu Konferansı 5'incisi Hawks'ta Taurean Prince 17, Dennis Schröder ve Paul Millsap 16'şar sayı attı. Ersan İlyasova ise 17 dakika süre aldığı karşılaşmayı 9 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmayla tamamladı.
Arka arkaya 5. mağlubiyetini yaşayan Batı Konferansı 7'ncisi Grizzlies'ta JaMychal Green 20, Mike Conley 16 sayı üretti.
- LeBron James'ten "triple-double"
Orlando Magic'i deplasmanda 116-104'lük skorla geçen Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, 3 maç sonra kazanarak sezonun 43. galibiyetine imza attı.
Cavaliers'ın yıldız basketbolcusu LeBron James, mücadeleyi 24 sayı, 12 ribaunt, 13 asistle tamamlayarak bu sezon 9. "triple-double"ını yaptı. Konuk takımda Kyrie Irving 22, Iman Shumpert 15 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Nikola Vucevic'in 20 sayı, 16 ribauntla "double-double"lık performans sergilediği Magic'te Aaron Gordon 16, Evan Fournier 15 sayı kaydetti.
NBA'e 6 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 112-104
Los Angeles Clippers-Philadelphia 76ers: 112-100
Detroit Pistons-New York Knicks: 112-92
Charlotte Hornets-New Orlean Pelicans: 122-125 (uzatmada)
Orlando Magic-Cleveland Cavaliers: 104-116
Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves: 102-95
Miami Heat-Toronto Raptors: 104-89
San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 107-85
Memphis Grizzlies-Atlanta Hawks: 90-107
Dallas Mavericks-Phoenix Suns: 98-100
Portland Trail Blazers-Washington Wizards: 124-125 (uzatmada)
Sacramento Kings-Denver Nuggets: 92-105
- 12 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:54
- Biz sana döneriz
Toplam 1
Yorum
BekoBJK Ben olduğum süre boyunca kulübe giremez dediği Aykut Kocaman tekrar teknik direktör mü oluyor :)
- "Fiorentina benim 2. evim"
Toplam 1
Yorum
batu vaaayy bee sinyor terime bak döktürdü italyancayı helal olsun
- ''Taraftarlık bu değil''
Toplam 2
Yorum
1907 Bu kadar duyarlisin ya VOLKAN Demirel'e arena'da kufur edilirken niye cikip konusmadin selcuk efendi !!!!!!!!!!
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