Westbrook, efsane ismi geride bıraktı

NBA'e 12 maçla devam edildi. Batı Konferansı 6'ncısı Thunder, Chesapeake Energy Arena'da ağırladığı Jazz'ı 112-104 mağlup ederek 66. maçında 37. galibiyetini aldı.

Thunder'da 33 sayı, 11 ribaunt, 14 asistle oynayan Westbrook, sezonun 32. "triple-double"ını yaptı. NBA'de bir sezonda en fazla "triple-double" yapan oyuncular sıralamasında ikinciliği paylaştığı Los Angeles Lakers ve Philadelphia 76ers efsanesi Wilt Chamberlain'i (31) geçen Westbrook, bu istatistikte zirvede bulunan Oscar Robertson'a (41) bir adım daha yaklaştı. Jazz karşısında Victor Oladipo 22, Taj Gibson 15 sayıyla ev sahibi ekibin galibiyetine katkıda bulundu.

Batı Konferansı 4'üncüsü Jazz'da Dante Exum 22, Alec Burks 21 sayıyla oynadı.

- Ersanlı Hawks'tan üst üste 3. galibiyet

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Atlanta Hawks, FedEx Forum'da konuk olduğu Memphis Grizzlies'ı 107-90 yenerek art arda 3. olmak üzere sezonun 37. galibiyetine ulaştı.

Doğu Konferansı 5'incisi Hawks'ta Taurean Prince 17, Dennis Schröder ve Paul Millsap 16'şar sayı attı. Ersan İlyasova ise 17 dakika süre aldığı karşılaşmayı 9 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmayla tamamladı.

Arka arkaya 5. mağlubiyetini yaşayan Batı Konferansı 7'ncisi Grizzlies'ta JaMychal Green 20, Mike Conley 16 sayı üretti.

- LeBron James'ten "triple-double"

Orlando Magic'i deplasmanda 116-104'lük skorla geçen Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, 3 maç sonra kazanarak sezonun 43. galibiyetine imza attı.

Cavaliers'ın yıldız basketbolcusu LeBron James, mücadeleyi 24 sayı, 12 ribaunt, 13 asistle tamamlayarak bu sezon 9. "triple-double"ını yaptı. Konuk takımda Kyrie Irving 22, Iman Shumpert 15 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Nikola Vucevic'in 20 sayı, 16 ribauntla "double-double"lık performans sergilediği Magic'te Aaron Gordon 16, Evan Fournier 15 sayı kaydetti.

NBA'e 6 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 112-104

Los Angeles Clippers-Philadelphia 76ers: 112-100

Detroit Pistons-New York Knicks: 112-92

Charlotte Hornets-New Orlean Pelicans: 122-125 (uzatmada)

Orlando Magic-Cleveland Cavaliers: 104-116

Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves: 102-95

Miami Heat-Toronto Raptors: 104-89

San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 107-85

Memphis Grizzlies-Atlanta Hawks: 90-107

Dallas Mavericks-Phoenix Suns: 98-100

Portland Trail Blazers-Washington Wizards: 124-125 (uzatmada)

Sacramento Kings-Denver Nuggets: 92-105