 Westbrook'tan "triple-double" rekoru – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    Westbrook'tan "triple-double" rekoru

    Westbrook'tan "triple-double" rekoru

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs'u 102-92 mağlup eden Oklahoma City Thunder'ın all-star oyuncusu Russell Westbrook, 2016-2017'deki 31'inci "triple-double"ını yaparak bir sezonda bu istatistiğe ulaşan 2'nci isim oldu.

    NBA'e 5 maçla devam edildi. Oklahoma City Thunder, taraftarı önünde San Antonio Spurs'u 102-92 yenerek 4 maç sonra kazandı.

    Karşılaşmayı 23 sayı, 13 ribaunt ve 13 asistle tamamlayan Thunder'ın yıldız oyuncusu Westbrook, bu sezonki 31'inci "triple-double"ına imza attı.

    Westbrook böylece, Oscar Robertson'ın (41) ardından bir sezonda en fazla "triple-double" yapan 2'nci oyuncu unvanının sahibi oldu. 28 yaşındaki oyun kurucu, kariyerindeki "triple-double" sayısını ise 68'e çıkardı.

    - LeBron James'ten kariyerinin 50'nci "triple-double"ı

    Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, deplasmanda Detroit Pistons'a 106-101 yenildikleri karşılaşmada kariyerinin 50'nci "triple-double"ını yaptı.

    Son 4 maçta 3. kez kazanan Pistons'ta Reggie Jackson 21 sayı atarken, Andre Drummond ise 20 sayı, 16 ribauntluk performansıyla "double-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

    Bu sezon 3'ü üst üste olmak üzere 21. kez kaybeden Cavaliers'ta ise all-star oyuncu LeBron James'in 29 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistlik performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Cavaliers'ta Kyrie Irving ise 27 sayıyla oynadı.

    NBA'e 8 maçla devam edilecek.

    - Sonuçlar

    Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 106-101

    Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers: 98-114

    Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 102-92

    Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers: 114-108

    Phoenix Suns-Los Angeles Lakers: 110-122

    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:35
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