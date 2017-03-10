Westbrook'tan "triple-double" rekoru
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs'u 102-92 mağlup eden Oklahoma City Thunder'ın all-star oyuncusu Russell Westbrook, 2016-2017'deki 31'inci "triple-double"ını yaparak bir sezonda bu istatistiğe ulaşan 2'nci isim oldu.
Karşılaşmayı 23 sayı, 13 ribaunt ve 13 asistle tamamlayan Thunder'ın yıldız oyuncusu Westbrook, bu sezonki 31'inci "triple-double"ına imza attı.
Westbrook böylece, Oscar Robertson'ın (41) ardından bir sezonda en fazla "triple-double" yapan 2'nci oyuncu unvanının sahibi oldu. 28 yaşındaki oyun kurucu, kariyerindeki "triple-double" sayısını ise 68'e çıkardı.
- LeBron James'ten kariyerinin 50'nci "triple-double"ı
Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, deplasmanda Detroit Pistons'a 106-101 yenildikleri karşılaşmada kariyerinin 50'nci "triple-double"ını yaptı.
Son 4 maçta 3. kez kazanan Pistons'ta Reggie Jackson 21 sayı atarken, Andre Drummond ise 20 sayı, 16 ribauntluk performansıyla "double-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı.
Bu sezon 3'ü üst üste olmak üzere 21. kez kaybeden Cavaliers'ta ise all-star oyuncu LeBron James'in 29 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistlik performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Cavaliers'ta Kyrie Irving ise 27 sayıyla oynadı.
NBA'e 8 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 106-101
Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers: 98-114
Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 102-92
Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers: 114-108
Phoenix Suns-Los Angeles Lakers: 110-122
- 10 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:35
- Arena'da parçalarız!
Toplam 8
Yorum
HCK / BJK HANGİ OYUNLA..!? ADAMLAR BİZDEN AZİMLİYDİ.YİNE KASILDIK HAVALARA GİRDİK.QUARESMA ŞU DIŞ VURUŞ SEVDASINDAN KURTULUP SAĞ İÇ VURSAYDI..!
- Vasilis Vouzas, Atiba'ya hayran kaldı
Toplam 3
Yorum
19 fanatik 03 O Bir KARTAL O Bir EFSANE
- Vasilis Vouzas, Atiba'ya hayran kaldı
Toplam 3
Yorum
HCK / BJK MAŞAALLAH.....!!! HAYRAN KALMAYAN YOK Kİ..!!! ALLAH GÜÇ, KUVVET VE BAŞARI VERSİN..
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