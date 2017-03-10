Westbrook'tan "triple-double" rekoru

NBA'e 5 maçla devam edildi. Oklahoma City Thunder, taraftarı önünde San Antonio Spurs'u 102-92 yenerek 4 maç sonra kazandı.

Karşılaşmayı 23 sayı, 13 ribaunt ve 13 asistle tamamlayan Thunder'ın yıldız oyuncusu Westbrook, bu sezonki 31'inci "triple-double"ına imza attı.

Westbrook böylece, Oscar Robertson'ın (41) ardından bir sezonda en fazla "triple-double" yapan 2'nci oyuncu unvanının sahibi oldu. 28 yaşındaki oyun kurucu, kariyerindeki "triple-double" sayısını ise 68'e çıkardı.

- LeBron James'ten kariyerinin 50'nci "triple-double"ı

Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, deplasmanda Detroit Pistons'a 106-101 yenildikleri karşılaşmada kariyerinin 50'nci "triple-double"ını yaptı.

Son 4 maçta 3. kez kazanan Pistons'ta Reggie Jackson 21 sayı atarken, Andre Drummond ise 20 sayı, 16 ribauntluk performansıyla "double-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

Bu sezon 3'ü üst üste olmak üzere 21. kez kaybeden Cavaliers'ta ise all-star oyuncu LeBron James'in 29 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistlik performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Cavaliers'ta Kyrie Irving ise 27 sayıyla oynadı.

NBA'e 8 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 106-101

Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers: 98-114

Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 102-92

Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers: 114-108

Phoenix Suns-Los Angeles Lakers: 110-122