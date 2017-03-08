Nowitzki NBA tarihine geçti
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks'in Alman yıldızı Dirk Nowitzki, Los Angeles Lakers'ı 122-111 yendikleri maçta attığı sayılarla NBA kariyerinde 30 bin sayı barajına ulaştı.
Mavericks'in karşılaşmadaki en skorer ismi Nowitzki, attığı 25 sayıyla NBA kariyerinde 30 bin 5 sayıya ulaştı. Tecrübeli basketbolcu, Kerim Abdülcabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan ve Wilt Chamberlain'in ardından NBA'de 30 bin sayı barajını geçen 6. isim oldu.
Seth Curry 18, Yogi Ferrell 16, Wesley Matthews 15 sayıyla Batı Konferansı 10'uncusu Mavericks'in galibiyetine katkı sağladı.
D'Angelo Russell ve Jordan Clarkson'ın 22'şer sayı attığı Batı Konferansı sonuncusu Lakers'ta Julius Randle ise 13 sayı, 18 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptı.
- Portland, Westbrook'un 58 sayısına rağmen galip
Portland Trail Blazers, Chesapeake Energy Arena'da konuk olduğu Oklahoma City Thunder'ı 126-121 yenerek art arda 3. olmak üzere 27. galibiyetini elde etti.
Batı Konferansı'nda 9. sırada yer alan Trail Blazers'ta Allen Crabbe 23, Damian Lillard 22, CJ McCollum 21 sayı üretti.
Arka arkaya 4'üncü, sezonun 29'uncu mağlubiyetini yaşayan Thunder'da kariyer rekoru kıran Russell Westbrook'un 58 sayısı yenilgiyi önleyemedi.
NBA'e 11 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 121-126
Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers: 122-111
Phoenix Suns-Washington Wizards: 127-131
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:03
- Tudor ve Nazifoğlu, PFDK'da!
Toplam 5
Yorum
wolverine82 bjk liyim ama ceza alması normal bizim tff ceza kesmekten başka hiçbir işe yaramadığı için şaşırmıyorum en kolay para kazanma yöntemi
- Bruma ağladı
Toplam 4
Yorum
KAN BURUMA İYİ OLACAK AMA ZAMANA IHTIYACI VAR BENDEN BURUMAYA TAVSIYE ZAMANINDA PAS VERMESI
- PFDK’tan 45 bin TL ceza
Toplam 1
Yorum
A.Kara Ceza,ceza bıktırdınız artık.Zaten klüplerimiz zayıf.Siz bitireceksiniz.
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