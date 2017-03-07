Bogut ilk maçında sezonu kapattı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers'ın sahasında Miami Heat'e yenildiği maçta, yeni transferi Andrew Bogut'un sol ayak kaval kemiği kırıldı.
Doğu Konferansı lideri Cavaliers'ta ilk maçına çıkan Bogut'un büyük ihtimalle sezonu kapattığı kaydedildi.
Geçtiğimiz günlerde Cavaliers'ın kadrosuna kattığı Bogut, bu sezon Dallas Mavericks formasıyla 26 maça çıkıp, 3 sayı ve 8,3 ribaunt ortalamasıyla oynamıştı. Nerlens Noel'i kadrosuna dahil eden Mavericks, karşılığında Bogut'u Philadelphia 76ers'a yollamıştı. Bogut ise karşılıklı anlaşmanın ardından 76ers'tan ayrılmıştı.
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 11:53
- Sabaha kadar uyumadım
Toplam 32
Yorum
tufan ayvalık bjk yi hakemler kucağın da taşıyor tüpçünün talimatı var parsayı da kurtaracak ya çadır tiyatrosu bir kulüp TTF başkanına borçlu yuh olsun
- Sabaha kadar uyumadım
Toplam 32
Yorum
çınazlı Böyle bi oyuncu bence türkiyede yokdur çok efendi ahlaklı biri. mehmet topal gibi bi oyuncumuz oludundan şeref duyuyrum
- Sabaha kadar uyumadım
Toplam 32
Yorum
tufan ayvalık rahat uyu emsaller kayırmalar 20 kat daha fazla yorumcuları ipleme onlar önden başka arkadan başka öter hele kabzımalı hiç takma
Bogut ilk maçında sezonu kapattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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