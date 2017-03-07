Bogut ilk maçında sezonu kapattı

NBA'den yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Avustralyalı basketbolcunun bir dakika forma giydiği maçta sol ayak kaval kemiğinin kırıldığı bildirildi.

Doğu Konferansı lideri Cavaliers'ta ilk maçına çıkan Bogut'un büyük ihtimalle sezonu kapattığı kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde Cavaliers'ın kadrosuna kattığı Bogut, bu sezon Dallas Mavericks formasıyla 26 maça çıkıp, 3 sayı ve 8,3 ribaunt ortalamasıyla oynamıştı. Nerlens Noel'i kadrosuna dahil eden Mavericks, karşılığında Bogut'u Philadelphia 76ers'a yollamıştı. Bogut ise karşılıklı anlaşmanın ardından 76ers'tan ayrılmıştı.