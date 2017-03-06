Curry, Billups'ı geride bıraktı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry, deplasmanda New York Knicks'i 112-105 yendikleri maçta tüm zamanların en fazla üç sayı isabeti bulan ilk 10 ismi arasına girdi.
Warriors'ta 31 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle oynayan Curry, galibiyette başrol oynadı. Mücadelede 13'te 5 üç sayılık basket atan Curry, kariyerinde bin 833 isabete ulaştı. Curry, bu alanda NBA'de tüm zamanların en fazla isabet bulan isimleri sıralamasında Chauncey Billups'ı geride bırakarak 10'uncu basamağa yükseldi. Yıldız basketbolcunun önünde bin 903 isabete sahip Joe Johnson bulunuyor.
Karşılaşmada Knicks adına Derrick Rose 28 ve Kristaps Porzingis 24 sayı üretti.
- Ersanlı Hawks, son saniyede kaybetti
Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Atlanta Hawks, Philips Arena'da ağırladığı Indiana Pacers'a son saniye basketiyle 97-96 yenildi.
Doğu Konferansı'nda 6. sırada yer alan Pacers'ta Paul George, 34 sayıyla maçın en skoreri oldu. Konuk takıma son saniyede galibiyeti getiren üç sayılık basketi atan Glenn Robinson da 11 sayı buldu.
Ev sahibi Hawks'ta Tim Hardaway Jr 24, Paul Millsap 23 sayı kaydetti. Doğu Konferansı 5'incisi Hawks'ta 20 dakika süre alan Ersan İlyasova ise 5 sayı, 4 ribaunt, 1 asistlik performans sergiledi.
NBA'e 12 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Atlanta Hawks-Indiana Pacers: 96-97
New York Knicks-Golden State Warriors: 105-112
Phoenix Suns-Boston Celtics: 109-106
Washington Wizards-Orlando Magic: 115-114
Sacramento Kings-Utah Jazz: 109-110 (uzatmada)
Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder: 104-89
Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans: 97-105
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:08
- Örümcek adam işbaşında!
Toplam 53
Yorum
Cenk Kaptan yakıştımı bu açıklama senin ayarında bi adama.yaşlılık çeneye vurmaktır futbolda ayaklar durur çene başlar oynamaya yapma yakışmıyor
- Örümcek adam işbaşında!
Toplam 53
Yorum
Cenk Atınç'ın penaltılarını es geçen hakemler gencecik kardeşimize en büyük kötülüğü yapıyor tecrübe kazanması yolunda
- Hele şükür
Toplam 54
Yorum
akpınar Busene bjk şampiyon .şampiyonlugu hakemler degil TFF belirliyor.bu sene bjk açıkça kollanıyor.fazla lafa gerek yok
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