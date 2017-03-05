NBA'de bir rekor daha
Lig toplamında 79 kez 3 istatistikte çift hanelere ulaşılan 2016-17 Amerikan Basketbol Ligi (NBA) sezonu, "tarihin en fazla 'triple double' yapılan sezonu" oldu.
NBA'e 8 maçla devam edildi. Ligin 2. en yüksek galibiyet yüzdesine sahip San Antonio Spurs, ağırladığı Minnesota Timberwolves'u uzatma sonunda 97-90 mağlup etti.
Galibiyet serisini 7 karşılaşmaya çıkaran Spurs'ün all-star oyuncusu Kawhi Leonard 34 sayı, 10 ribaunt, 5 asist ve 6 top çalmayla oynadı. 18 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan LaMarcus Aldridge ve kenardan oyuna girerek 17 sayı, 8 ribaunt üreten Pau Gasol, galibiyette önemli rol oynadı.
Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns'ın 24 sayı, 14 ribaunt ve Ricky Rubio'nun 11 sayı, 13 ribaunt, 10 asistlik peformansı mağlubiyeti önleyemedi.
Rubio'nun, Spurs karşındaki performansıyla bu sezon ligdeki "triple double" sayısı 79'a çıktı ve 1988-89 sezonuna ait NBA rekoru kırıldı.
Arka arkaya 20. kez play-off'lara katılmayı garantileyen Spurs'ün başantrenörü Gregg Popovich, Phil Jackson'ın elinde tuttuğu rekoru egale etti.
- Heat, eksik Cavaliers'a fark attı
Doğu Konferansı'nda play-off'lara kalma mücadelesi veren Miami Heat, all-star oyuncuları LeBron James ve Kyrie Irving'i dinlendiren konfrerans lideri Cleveland Cavaliers'ı 120-92 yendi.
Heat'e galibiyete, 23 sayı, 5 asistle maçı tamamlayan Goran Gragic ve 20 sayı, 13 ribauntla "double double" yapan Hasan Whiteside taşıdı. Yedek oyuncu Tyler Johnson da 17 sayı, 6 ribauntluk katkıda bulundu.
6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Cavaliers'ta Channing Frye 21, Kyle Korve ise 15 sayı kaydetti.
NBA'e 7 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Philadelphia 76ers-Detroit Pistons: 106-136
Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 120-92
Milwaukee Bucks-Toronto Raptors: 101-94
Chicago Bulls-Los Angeles Clippers: 91-101
Denver Nuggets-Charlotte Hornets: 102-112
Houston Rockets-Memphis Grizzlies: 123-108
San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves: 97-90 (uzatmada)
Portland Trail Blazers-Brooklyn Nets: 130-116
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:56
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 6
Yorum
ba ba beşiktaş şampiyom olmayacakta kim olacak. bu kadar kollanmaya bu kadar olur zaten.
- Ya şundadır ya bunda
Toplam 1
Yorum
Lalaa Adam maç kazanmak için kendini yırtarken, oyuncalar da maç kaybetmek için kendilerini sakatladılar.. Utanç verici.... !!
- Şampiyonluk kadrosu
Toplam 2
Yorum
hasan tunay, deniz ve tolgay tamamda, hadi burakta tamam diyelim ya selçuk gelmesin. hiçbir etkinliği kalmadı selçuk'un.
NBA'de bir rekor daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.