 NBA'de bir rekor daha – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    NBA'de bir rekor daha

    NBA'de bir rekor daha

    Lig toplamında 79 kez 3 istatistikte çift hanelere ulaşılan 2016-17 Amerikan Basketbol Ligi (NBA) sezonu, "tarihin en fazla 'triple double' yapılan sezonu" oldu.

    NBA'e 8 maçla devam edildi. Ligin 2. en yüksek galibiyet yüzdesine sahip San Antonio Spurs, ağırladığı Minnesota Timberwolves'u uzatma sonunda 97-90 mağlup etti.

    Galibiyet serisini 7 karşılaşmaya çıkaran Spurs'ün all-star oyuncusu Kawhi Leonard 34 sayı, 10 ribaunt, 5 asist ve 6 top çalmayla oynadı. 18 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan LaMarcus Aldridge ve kenardan oyuna girerek 17 sayı, 8 ribaunt üreten Pau Gasol, galibiyette önemli rol oynadı.

    Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns'ın 24 sayı, 14 ribaunt ve Ricky Rubio'nun 11 sayı, 13 ribaunt, 10 asistlik peformansı mağlubiyeti önleyemedi.

    Rubio'nun, Spurs karşındaki performansıyla bu sezon ligdeki "triple double" sayısı 79'a çıktı ve 1988-89 sezonuna ait NBA rekoru kırıldı.

    Arka arkaya 20. kez play-off'lara katılmayı garantileyen Spurs'ün başantrenörü Gregg Popovich, Phil Jackson'ın elinde tuttuğu rekoru egale etti.

    - Heat, eksik Cavaliers'a fark attı

    Doğu Konferansı'nda play-off'lara kalma mücadelesi veren Miami Heat, all-star oyuncuları LeBron James ve Kyrie Irving'i dinlendiren konfrerans lideri Cleveland Cavaliers'ı 120-92 yendi.

    Heat'e galibiyete, 23 sayı, 5 asistle maçı tamamlayan Goran Gragic ve 20 sayı, 13 ribauntla "double double" yapan Hasan Whiteside taşıdı. Yedek oyuncu Tyler Johnson da 17 sayı, 6 ribauntluk katkıda bulundu.

    6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Cavaliers'ta Channing Frye 21, Kyle Korve ise 15 sayı kaydetti.

    NBA'e 7 maçla devam edilecek.

    - Sonuçlar

    Philadelphia 76ers-Detroit Pistons: 106-136

    Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 120-92

    Milwaukee Bucks-Toronto Raptors: 101-94

    Chicago Bulls-Los Angeles Clippers: 91-101

    Denver Nuggets-Charlotte Hornets: 102-112

    Houston Rockets-Memphis Grizzlies: 123-108

    San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves: 97-90 (uzatmada)

    Portland Trail Blazers-Brooklyn Nets: 130-116

    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 10:56
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