Ersan İlyasova'nın takım arkadaşı oldu
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Atlanta Hawks, İspanyol oyun kurucu Jose Calderon'u renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, NBA'de 12. sezonunu geçiren 35 yaşındaki Calderon ile anlaşma sağlandığı bildirildi. Tecrübeli basketbolcunun yeni takımında 13 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
NBA'de Toronto Raptors, Detroit Pistons, Dallas Mavericks, New York Knicks ve Los Angeles Lakers formaları giyen Calderon, maç başına 9,7 sayı, 6,3 ribaunt, 2,6 asist ortalamaları yakaladı. Son olarak Golden State Warriors ile anlaşan Calderon'un sözleşmesi, Kevin Durant'in sakatlanması üzerine Matt Barnes'ın kadroya dahil edilmesiyle kısa süre sonra feshedilmişti.
Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın da forma giydiği Hawks, play-off mücadelesi verdiği Doğu Konferansı'nda 5. sırada bulunuyor.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:04
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 6
Yorum
ba ba beşiktaş şampiyom olmayacakta kim olacak. bu kadar kollanmaya bu kadar olur zaten.
- Ya şundadır ya bunda
Toplam 1
Yorum
Lalaa Adam maç kazanmak için kendini yırtarken, oyuncalar da maç kaybetmek için kendilerini sakatladılar.. Utanç verici.... !!
- Şampiyonluk kadrosu
Toplam 2
Yorum
hasan tunay, deniz ve tolgay tamamda, hadi burakta tamam diyelim ya selçuk gelmesin. hiçbir etkinliği kalmadı selçuk'un.
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