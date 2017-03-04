Golden State Warriors'tan kadroya takviye
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Golden State Warriors, deneyimli oyuncu Matt Barnes'ı kadrosuna kattı.
Batı Konferansı lideri Warriors, sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak yıldız ismi Kevin Durant'in eksikliğini eski oyuncusu Barnes ile kapatmaya çalışacak.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 2006-2008 yıllarında Warriors forması giyen 36 yaşındaki basketbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
Sezona Sacramento Kings takımında başlayan Barnes, çıktığı 54 maçta 7,6 sayı, 5,5 ribaunt ve 2,8 asist ortalamalarıyla oynadı.
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:11
- Fenerdao
Toplam 13
Yorum
Serdar Hakem Hakem diye ağlayanlar hakem hatasıyla kazanınca mutlu oluyorlar kjaer adamı bariz iteliyor top eline çarpıyor gol de top durmamış
- Fenerdao
Toplam 13
Yorum
Cenk Yedek kayseriyi anca hakem hatasi ile yenebildiler ve seviniyorlar ligdeki kadrosundan kaç kişi vardı :))top durmadan kullandı gol oldu
- ''Demba Ba giderse Gomez’i alırız''
Toplam 7
Yorum
GOMEZİ KAÇIRMayın gomez de dembaba da şampiyonlar liginde iş yapar. BEŞİKTAŞIN BAŞARISI KADRO DERİNLİĞİDİR UNUTMAYIN
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