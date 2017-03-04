 Golden State Warriors'tan kadroya takviye – Fotomaç – 04 Mart 2017
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    04 Mart 2017, Cumartesi
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    Golden State Warriors'tan kadroya takviye

    Golden State Warriors'tan kadroya takviye

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Golden State Warriors, deneyimli oyuncu 'ı kadrosuna kattı.

    Batı Konferansı lideri Warriors, sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak yıldız ismi Kevin Durant'in eksikliğini eski oyuncusu Barnes ile kapatmaya çalışacak.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 2006-2008 yıllarında Warriors forması giyen 36 yaşındaki basketbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Sezona Sacramento Kings takımında başlayan Barnes, çıktığı 54 maçta 7,6 sayı, 5,5 ribaunt ve 2,8 asist ortalamalarıyla oynadı.

    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:11
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